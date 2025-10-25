Datos del expresidente Álvaro Uribe y su defensa

1. El expresidente Álvaro Uribe no tuvo que pagar los 3.400 millones de pesos que la juez Sandra Heredia ordenó en la condena, en primera instancia, porque la decisión inicial quedó congelada tras el recurso de apelación.

2. Uribe ha dicho que Jaime Granados y Jaime Lombana no le cobraron honorarios como abogados. SEMANA conversó con Granados y él respondió: “Ese tema está sujeto al sigilo profesional”.

3. Granados enumeró, en su orden, los momentos más tensos de la defensa: cuando la Sala de Instrucción de la Corte ordenó la detención de Uribe, el fallo de primera instancia y cuando la Corte anunció, el 25 de julio de 2018, que llamaba a indagatoria al expresidente sin escucharlo en versión libre.