Denuncian más de 200 agresiones a guardias de TransMilenio en 2026: esta fue la razón

En Bogotá, se ha hecho evidente el incremento en los enfrentamientos que involucran a guardias antievasión de TransMilenio. Según la Secretaría de Seguridad, se han presentado al menos 200 agresiones contra ellos en lo que va de 2026, cifras que alertan a la ciudadanía y a las autoridades.

En video|Polémica por nuevo enfrentamiento entre aparentes estudiantes y vigilantes de TransMilenio en la estación Flores

Los guardias, que son autoridades en el sistema de transporte masivo de Bogotá, han estado en situaciones donde ciudadanos reportan maltratos por su parte. Sin embargo, algunos de estos enfrentamientos ocurren porque los funcionarios exigen el pago del pasaje o que se sigan las normas de TransMilenio.

En Bogotá hay más de 680 guardias antievasión presentes en las estaciones de TransMilenio. El trabajo de estos funcionarios es velar por el bienestar de los usuarios y el cumplimiento de las normas de los mismos, en el marco del Manual del Usuario.

Van más de 200 guardias agredidos este año en TransMilenio. Foto: Secretaría de Seguridad - API

Troncal Caracas: foco de confrontación

A inicios de abril, estos funcionarios, junto con los gestores de convivencia de la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana de Bogotá, adelantaron intervenciones en la troncal Caracas para hacer cumplir el Manual de Usuario.

Estos trabajos se programaron de cara al fortalecimiento de condiciones de seguridad y orden dentro de las estaciones del sistema. Sin embargo, en el desarrollo de esta estrategia, característica de su función laboral, es que se han visto atacados.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, estas intervenciones se enfocaron en la sensibilización a vendedores informales y el buen uso del espacio público en las estaciones de TransMilenio.

Se impusieron comparendos a personas que pretendían colarse en TransMilenio. Foto: Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Se escogió esta troncal de TransMilenio, ya que fue allí que se concentraron los puntos críticos en donde más se habían reportado hurtos, riñas, evasión del pago del pasaje, transporte de objetos sobredimensionados y presencia de armas.

Este tipo de acciones afecta la seguridad y la movilidad de los usuarios, quienes terminan siendo las víctimas de estas personas que no están siguiendo las normas ciudadanas.

Llamado a la ciudadanía

La Secretaría Distrital de Seguridad le hizo un llamado especial a la ciudadanía: denunciar cualquier hecho sospechoso o delictivo en las estaciones de TransMilenio a través de la línea telefónica 123.

Son las autoridades quienes pueden tomar acción ante las acciones irregulares de los diferentes actores del sistema.

Además, las autoridades insistieron en el cumplimiento de las normas del Manual del Usuario, en donde destacan diferentes medidas que velan por la integridad de los usuarios: no colarse, no transportar objetos sobredimensionados, no vender en el sistema, algunos de los más llamativos.