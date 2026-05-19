La prueba en contra de los ahora capturados por la desaparición de Yulixa Toloza, la mujer que acudió a un centro de estética en el sur de Bogotá, fue un video de las cámaras de seguridad que advierte cómo la sacaron a rastras y la subieron a un vehículo.

Los detalles clave de la desaparición de Yulixa Toloza: una cirugía estética, un carro, mensajes, videos y dos capturados

Ese carro fue plenamente identificado, así como su recorrido hasta la ciudad de Cúcuta, pues quedó registrado en las cámaras de los peajes que de Bogotá condujeron hasta ese destino.

Así, los investigadores recuperaron las imágenes y reconstruyeron el viaje que hicieron los dos hombres, aparentemente con Yulixa Toloza; sin embargo, un rango de tiempo entre algunos municipios llamó la atención de la Fiscalía.

Beauty Láser: ¿quién es la dueña del centro de estética investigado por la desaparición de Yulixa Toloza?

Se trató de una parada en el departamento de Santander por más de cuatro horas, y donde se perdió el recorrido que estaban haciendo hasta que nuevamente se insertaron en la vía principal y volvieron a cruzar los peajes.

El carro fue identificado por algunos ciudadanos en un parqueadero, por lo que dieron aviso a las autoridades, que llegaron al sitio y encontraron también a los responsables de hacer ese recorrido, aparentemente los mismos hombres que sacaron a Yulixa del centro de estética en el sur de Bogotá.

Esas dos personas fueron capturadas y presentadas ante un juez de Control de Garantias, que en las últimas horas legalizó su captura por los delitos de desaparición forzada y alteración o manipulación de elemento material de prueba.

Caso Yulixa Toloza: el revelador video previo a su desaparición Foto: x

“En cumplimiento de ordenes judiciales obtenidas por la Fiscalía General de la Nación, unidades de policía judicial de la Policía Nacional acaban de materializar, en Cúcuta (Norte de Santander), las órdenes de captura contra dos personas que estarían involucradas en los hechos relacionados con la desaparición de una mujeres que se practicó un procedimiento estético en Bogotá”, dijo la Fiscalía.

Desaparición de Yulixa Toloza y las pistas clave que hay. Foto: Montaje: Semana

La Fiscalía ha recaudado todos los elementos de prueba que advierten la presunta responsabilidad que tendrían estos dos hombres, uno, al parecer padre de la dueña del centro de estética, donde Yulixa se practicó el procedimiento que, de acuerdo con los Videos, la dejó en grave estado de salud.

“Los capturados serán presentados ante un juez de control de garantías, y un fiscal de la Seccional Bogotá les imputará los delitos de desaparición forzada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio”, señaló el ente acusador.

Insiste la Fiscalía que avanzan con el desarrollo de varias actividades investigativas que permitan encontrar a la mujer reportada como desaparecida y a otras personas que estarían involucradas en este caso