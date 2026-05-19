Los detalles clave de la desaparición de Yulixa Toloza: una cirugía estética, un carro, mensajes, videos y dos capturados

Han pasado ya varios días y todavía no se sabe nada de Yulixa Toloza, la mujer que desapareció después de que se practicara una cirugía estética en un supuesto centro dedicado a esta actividad y ubicado en el barrio Venecia, en Bogotá.

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El drama inició el pasado martes, 13 de mayo, después de que la mujer asistiera a un local llamado Beauty Laser para practicarse una lipólisis láser. Hacia la 1:00 de la tarde de ese día, salió del procedimiento y estaba en muy mal estado de salud.

Según contó una de sus amigas, se le veía con los ojos perdidos, los labios hinchados y le faltaba el aire. De hecho, hay unos videos que muestran a Yulixa en delicado estado tras la cirugía.

Por esto, en el centro estético les indicaron que era mejor dejarla internada mientras que se recuperaba, hasta les hicieron pagar una habitación. Pocas horas después la amiga volvió al sitio, pero se llevó una gran sorpresa: Toloza ya no estaba allí.

Yulixa Toloza, la mujer de 52 años que desapareció en extralas circunstancias. Foto: Tomado de internet

En un principio, le dijeron que los médicos del centro de estética la sacaron de allí porque ella, hacia las 7:30 de la noche, expresó que quería irse para su casa. En ese momento, la preocupación comenzó a crecer.

Tras esto, le escribieron a la mujer al celular y la llamaron, pero no recibieron respuesta alguna. Poco después, supuestamente Yulixa escribió que la estaban llevando a un hospital, pero estos mensajes, que se dieron vía WhatsApp, estaban mal escritos y no tenían coherencia. Por lo anterior, se presume que alguien más estaba redactando por ella.

Tras el aviso que se le dio a las autoridades, se indagó en la clínica estética y se encontró a otra mujer encerrada en una habitación porque, supuestamente, se estaba recuperando. Además, se constató que el sitio no tenía todo en regla para funcionar.

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Al tiempo, se intentó ubicar a la dueña del centro y a los trabajadores, pero esto no fue posible. La preocupación se extendió con el pasar de las horas y aumentó después de que se conociera un video en el que se ve cuando dos hombres sacan a Yulixa del sitio y la montan a un carro.

Incluso, un testigo que vio esta escena aseguró que la mujer se encontraba muy mal y que, de hecho, se veía como si estuviera muerta, por lo que los sujetos la estaban arrastrando. Pasaban las horas y no se tenía ningún rastro de ella.

En medio de las investigaciones, la Policía logró trazar un poco de la ruta que el carro mencionado hizo después de que se llevaran a la mujer. Todo esto, además de la ayuda de la comunidad, permitió encontrar el vehículo en una zona residencial de la ciudad Cúcuta, en Norte de Santander.

Yulixa Toloza y la supuesta clínica desde la que desapareció. Foto: Foto 1: API / Foto 2: Noticias Caracol / Foto 3: API

Sumado a ello, la Policía capturó a dos personas que tenían relación con el carro y que, además, podrían estar involucrados en lo que le pasó a Yulixa. El primer sujeto fue identificado como Jesús Hernández Morales, quien sería tío de la esteticista dueña del local en el que se hizo la cirugía, y el segundo es Kelvis Sequera Delgado, el conductor del carro.

Pese a los avances que se han logrado durante las investigaciones, por el momento sigue siendo un verdadero misterio lo que le pasó a la mujer y cuál es su paradero. Además, tampoco se sabe nada de la dueña del centro estético, se presume que huyó hacia Venezuela, pero esto no ha sido confirmado de manera oficial.

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Las autoridades continúan adelantando las respectivas pesquisas del caso, mientras que los allegados a Yulixa, especialmente sus amigas y su mamá, han hecho un llamado recurrente para que no se le deje de buscar y se sepa con exactitud qué fue lo que le ocurrió.