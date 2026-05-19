Bogotá quiere convertir cuidadoras en redes de apoyo emocional: impulsa curso de primeros auxilios psicológicos en varias localidades

Bogotá inició una formación gratuita en primeros auxilios psicológicos para mujeres cuidadoras del Sistema Distrital de Cuidado.

Madres cuidadoras: el trabajo invisible que mantiene a miles de niños

Fortalecer el apoyo emocional comunitario

Más de 90 mujeres cuidadoras del Sistema Distrital de Cuidado recibirán capacitación en primeros auxilios psicológicos en un programa impulsado por la Secretaría Distrital de la Mujer y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

La iniciativa comenzará en las localidades de Kennedy-Timiza, Fontibón y Ciudad Bolívar-Manitas, donde se desarrollarán las primeras cohortes del proceso formativo.

Según la información oficial de la Secretaría Distrital de la Mujer, el curso tendrá una duración aproximada de 48 horas distribuidas en 12 sesiones presenciales y contará con certificación del SENA.

El propósito principal del programa es fortalecer las capacidades emocionales y comunitarias de las personas cuidadoras.

Especialmente mujeres que dedican gran parte de su tiempo al cuidado no remunerado de niños, adultos mayores, personas enfermas o familiares con discapacidad.

Durante la formación, las participantes aprenderán herramientas para afrontar situaciones de crisis emocional, estrés, ansiedad y duelo.

Además, contarán con conocimientos sobre autocuidado, identificación de violencias intrafamiliares y activación de rutas institucionales de atención.

La Secretaría Distrital de la Mujer ha explicado que la estrategia surge como respuesta a una realidad persistente: las mujeres continúan asumiendo de manera desproporcionada las tareas de cuidado dentro de los hogares y las comunidades.

Aunque estas labores sostienen buena parte de la vida cotidiana y del funcionamiento social, frecuentemente permanecen invisibilizadas y generan sobrecarga física y emocional.

El programa también se conecta con la expansión del Sistema Distrital de Cuidado, una política pública creada para redistribuir el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado.

Desde su implementación, este sistema ha impulsado espacios conocidos como Manzanas del Cuidado, donde las mujeres cuidadoras pueden acceder a servicios de formación, bienestar, orientación psicosocial y oportunidades educativas.

De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría Distrital de la Mujer, más de 93 mil personas cuidadoras habían participado hasta octubre de 2025 en procesos de formación relacionados con el Sistema Distrital de Cuidado.

El programa ya está vigente. Según la información oficial publicada en mayo de 2026.

La convocatoria y los procesos de inscripción se activan progresivamente en las distintas Manzanas del Cuidado de Bogotá, dependiendo de la conformación de grupos y las necesidades de cada localidad.

Estos programas incluyen desde capacitación técnica y emprendimiento hasta procesos de liderazgo comunitario y reconocimiento de derechos.

La nueva formación en primeros auxilios psicológicos se suma a otras iniciativas desarrolladas junto con el SENA.

Más de 90 mujeres cuidadoras en Bogotá recibirán formación en primeros auxilios psicológicos y aprenderán herramientas para manejar crisis emocionales, estrés, ansiedad y duelo.



Detalles: https://t.co/VUl3PpHcdO — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) May 18, 2026

Brindar herramientas prácticas para responder y contener emergencias emocionales en entornos comunitarios

Según la información publicada por Bogotá.gov.co, la formación permitirá que las participantes desarrollen habilidades de acompañamiento inmediato en situaciones de crisis emocional.

Aspecto especialmente importante en comunidades donde el acceso a servicios especializados de salud mental puede resultar limitado.

La estrategia también busca fortalecer redes comunitarias de apoyo.

En muchos barrios de Bogotá, las mujeres cuidadoras cumplen un papel central no solo dentro de sus hogares, sino también como referentes emocionales y sociales en sus comunidades.

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Por ello, la formación pretende ampliar herramientas de escucha, contención y orientación básica frente a situaciones críticas.

La oferta, según la Secretaría Distrital de la Mujer, se activa progresivamente dependiendo de las necesidades identificadas en cada territorio y de la conformación de grupos participantes.