El Ideam prevé un ligero aumento de las lluvias en varias regiones del país durante las próximas 24 horas, especialmente en el Pacífico, la Amazonia y la Orinoquia. En el Caribe predominará el tiempo seco, aunque podrían registrarse precipitaciones aisladas en algunos sectores.
Pacífico, Amazonia y Orinoquia concentrarán las precipitaciones más fuertes durante las próximas horas
De acuerdo con las proyecciones meteorológicas más recientes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, para las próximas 24 horas.
Se prevé un ligero incremento en los volúmenes de precipitación respecto a la jornada anterior, especialmente en sectores de las regiones Pacífica, Orinoquia y Amazonia, donde se concentrarán los mayores acumulados de lluvia del país.
En la región Caribe dominarán las condiciones secas y de estabilidad atmosférica.
Aunque se mantiene la probabilidad de lluvias moderadas de carácter local durante las horas de la tarde en zonas del centro y sur de la región.
Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado en departamentos como La Guajira, Magdalena, Atlántico, norte de Cesar, Bolívar y Sucre.
Sin embargo, podrían registrarse precipitaciones en áreas de la Sierra Nevada de Santa Marta, sur de Bolívar, Córdoba y sectores del norte de Cesar, principalmente entre la mañana y la tarde.
Sobre el mar Caribe colombiano y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina prevalecerán condiciones de tiempo seco y baja nubosidad.
Para la región andina se pronostica cielo entre parcial y mayormente cubierto, con predominio de tiempo seco durante la mañana y parte de la noche.
No obstante, en horas de la tarde y la noche se prevén lluvias entre moderadas y fuertes en sectores de Antioquia, Santander, Boyacá, Norte de Santander, Cundinamarca, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima y sur del Huila.
Las precipitaciones podrían extenderse hasta la madrugada en algunas zonas montañosas.
En la región Pacífica continuarán las condiciones de alta humedad y abundante nubosidad.
Se esperan lluvias entre moderadas y fuertes en amplios sectores del centro y sur de Chocó, así como en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, especialmente durante la tarde y la noche.
Sobre el océano Pacífico colombiano también son probables precipitaciones moderadas a lo largo de la jornada.
La Orinoquia presentará cielo entre parcial y mayormente cubierto, con lluvias ligeras a moderadas en diferentes sectores de la región.
Los eventos más persistentes e intensos se estiman hacia el sur y occidente del Meta, el oriente de Vichada y el piedemonte llanero, principalmente durante la tarde y primeras horas de la noche.
En la Amazonia se prevé abundante nubosidad con probabilidad de precipitaciones moderadas en áreas de Amazonas, Putumayo, Caquetá y Vaupés, además del piedemonte amazónico.
Las lluvias de mayor intensidad podrían registrarse entre la tarde y la noche debido al incremento de humedad y la inestabilidad atmosférica típica de la región.
El clima en Colombia para hoy 19 de mayo
Para las principales ciudades del país, Barranquilla mantendrá condiciones de tiempo seco con cielo parcialmente cubierto y una temperatura máxima cercana a los 34 °C.
Cartagena registrará condiciones similares con máxima aproximada de 32 °C.
En Bucaramanga se esperan lluvias ligeras a moderadas durante la tarde y la noche, con temperatura máxima de 26 °C.
Medellín presentará nubosidad variable y probabilidad de lluvias en horas de la tarde y noche, alcanzando máximas cercanas a 27 °C.
Tunja tendrá ambiente fresco, nubosidad variable y lluvias ligeras a moderadas durante la tarde, con temperatura máxima de 17 °C.
Cali mantendrá condiciones mayormente nubladas con lluvias ligeras a moderadas durante la tarde y primeras horas de la noche, y una temperatura máxima cercana a 29 °C.
En Popayán también se prevén lluvias vespertinas y cielo mayormente nublado, con máximas alrededor de 24 °C.
Bogotá tendrá una jornada con predominio de tiempo seco y cielo parcialmente nublado. Durante la madrugada se registraron lluvias ligeras en varios sectores.
En la tarde no se descartan lluvias aisladas hacia el centro y suroriente de la ciudad. La temperatura oscilará entre 12 °C y 19 °C.