El Ideam prevé un ligero aumento de las lluvias en varias regiones del país durante las próximas 24 horas, especialmente en el Pacífico, la Amazonia y la Orinoquia. En el Caribe predominará el tiempo seco, aunque podrían registrarse precipitaciones aisladas en algunos sectores.

Fenómeno de El Niño enciende las alarmas en Colombia: Ideam advirtió que llegaría antes de lo previsto y sería “muy fuerte”

Pacífico, Amazonia y Orinoquia concentrarán las precipitaciones más fuertes durante las próximas horas

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas más recientes del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, para las próximas 24 horas.

Se prevé un ligero incremento en los volúmenes de precipitación respecto a la jornada anterior, especialmente en sectores de las regiones Pacífica, Orinoquia y Amazonia, donde se concentrarán los mayores acumulados de lluvia del país.

En la región Caribe dominarán las condiciones secas y de estabilidad atmosférica.

Aunque se mantiene la probabilidad de lluvias moderadas de carácter local durante las horas de la tarde en zonas del centro y sur de la región.

Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado en departamentos como La Guajira, Magdalena, Atlántico, norte de Cesar, Bolívar y Sucre.

Sin embargo, podrían registrarse precipitaciones en áreas de la Sierra Nevada de Santa Marta, sur de Bolívar, Córdoba y sectores del norte de Cesar, principalmente entre la mañana y la tarde.

Sobre el mar Caribe colombiano y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina prevalecerán condiciones de tiempo seco y baja nubosidad.

Para la región andina se pronostica cielo entre parcial y mayormente cubierto, con predominio de tiempo seco durante la mañana y parte de la noche.

No obstante, en horas de la tarde y la noche se prevén lluvias entre moderadas y fuertes en sectores de Antioquia, Santander, Boyacá, Norte de Santander, Cundinamarca, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima y sur del Huila.

Las precipitaciones podrían extenderse hasta la madrugada en algunas zonas montañosas.

En la región Pacífica continuarán las condiciones de alta humedad y abundante nubosidad.

Se esperan lluvias entre moderadas y fuertes en amplios sectores del centro y sur de Chocó, así como en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, especialmente durante la tarde y la noche.

Sobre el océano Pacífico colombiano también son probables precipitaciones moderadas a lo largo de la jornada.

La Orinoquia presentará cielo entre parcial y mayormente cubierto, con lluvias ligeras a moderadas en diferentes sectores de la región.

Los eventos más persistentes e intensos se estiman hacia el sur y occidente del Meta, el oriente de Vichada y el piedemonte llanero, principalmente durante la tarde y primeras horas de la noche.

En la Amazonia se prevé abundante nubosidad con probabilidad de precipitaciones moderadas en áreas de Amazonas, Putumayo, Caquetá y Vaupés, además del piedemonte amazónico.

Las lluvias de mayor intensidad podrían registrarse entre la tarde y la noche debido al incremento de humedad y la inestabilidad atmosférica típica de la región.

Bogotá tendrá cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco, con temperaturas entre los 12 °C y 19 °C. Foto: Getty Images

El clima en Colombia para hoy 19 de mayo

Para las principales ciudades del país, Barranquilla mantendrá condiciones de tiempo seco con cielo parcialmente cubierto y una temperatura máxima cercana a los 34 °C.

Cartagena registrará condiciones similares con máxima aproximada de 32 °C.

En Bucaramanga se esperan lluvias ligeras a moderadas durante la tarde y la noche, con temperatura máxima de 26 °C.

Medellín presentará nubosidad variable y probabilidad de lluvias en horas de la tarde y noche, alcanzando máximas cercanas a 27 °C.

Tunja tendrá ambiente fresco, nubosidad variable y lluvias ligeras a moderadas durante la tarde, con temperatura máxima de 17 °C.

Cali mantendrá condiciones mayormente nubladas con lluvias ligeras a moderadas durante la tarde y primeras horas de la noche, y una temperatura máxima cercana a 29 °C.

En Popayán también se prevén lluvias vespertinas y cielo mayormente nublado, con máximas alrededor de 24 °C.

Bogotá tendrá una jornada con predominio de tiempo seco y cielo parcialmente nublado. Durante la madrugada se registraron lluvias ligeras en varios sectores.

En la tarde no se descartan lluvias aisladas hacia el centro y suroriente de la ciudad. La temperatura oscilará entre 12 °C y 19 °C.