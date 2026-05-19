Luly Bossa abrió su corazón y confesó si aún sueña con casarse a los 64 años: “Yo me dediqué en cuerpo y alma a mi hijo”

En la lista de actrices que han dejado huella en la televisión colombiana se destaca el nombre de Luly Bossa, una mujer que además de deslumbrar con su talento y carisma frente a las cámaras, se convirtió en el amor platónico de muchos televidentes gracias a su belleza.

Consciente de ello, la actriz costeña reveló en una entrevista con Mary Méndez, del programa La Red, que su ego llegó a estar muy alto. Sin embargo, todo cambió tras el diagnóstico de su hijo Ángelo, quien luchó durante varios años contra una enfermedad degenerativa.

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Por eso, tras ser cuestionada sobre su situación sentimental y el tiempo que lleva sin sentirse enamorada, Luly no tuvo problema en mencionar que han sido varios años sola, sin sentir nada por nadie, debido a que se dedicó completamente al cuidado del joven.

“Yo me dediqué en cuerpo y alma a mi hijo. Tenía que proveer, yo soy la madre cabeza de familia porque el papá nunca apareció para nada. Me ha tocado hacerlo todo con los dos pelados que tuve”, comentó, luego de confesar que no se ha vuelto a enamorar desde 2008.

A sus 64 años, Bossa señaló que no descarta casarse y encontrar ese “príncipe azul” con el que la mayoría de mujeres sueñan. No obstante, también aclaró que actualmente tiene sus “no negociables” más claros que nunca. “Necesito un tipo sano, atlético, no fumador y tiene que ser un hombre creyente”, detalló.

Aunque lleva muchos años soltera, la actriz colombiana afirmó que tiene claro qué tipo de hombre quiere para su vida, y no planea conformarse con menos. Además, señaló que tiene dudas de si aceptaría una persona de 40 años (20 años menor que ella).

Si llegara a encontrar al amor de su vida, Luly estaría dispuesta a llegar al altar, de lo contrario, prefiere continuar soltera, ya que ha salido con hombres con quienes definitivamente no ha logrado conectar.

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“Salí con dos personas en diferentes épocas y no”, manifestó visiblemente decepcionada. Pese a estas amargas experiencias, la actriz manifestó que no siente presión por encontrar pareja y, por ahora, no contempla la posibilidad de recurrir a aplicaciones de citas para hallar una relación ideal, pues le dan pánico.

Si bien es cierto que actualmente su vida social no es tan activa como en otras etapas de su vida, Luly Bossa dejó claro que, por ahora, sus prioridades están enfocadas en otros aspectos personales y profesionales. Sin embargo, dejó claro que tampoco se cierra completamente al amor y que, si llega a aparecer alguien especial con quien exista una conexión genuina, estaría dispuesta a darse una nueva oportunidad para compartir su vida.