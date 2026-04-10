Luly Bossa, de luto por dolorosa pérdida; despidió a ser amado: “Gracias a Dios que nos vimos”

Luly Bossa es una figura reconocida de la televisión en Colombia, que se destaca por su talento y presencia en distintos proyectos que le permitieron ganarse el reconocimiento del público.

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Con el tiempo, la artista también fortaleció su vínculo con los seguidores a través de redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal, sus planes y los cambios que enfrentó tras la pérdida de su hijo, Ángelo, un hecho que marcó profundamente su historia.

Recientemente, la actriz volvió a generar reacciones en su cuenta de Instagram al revelar que atraviesa un nuevo momento difícil. Con total sinceridad, decidió contar lo que estaba viviendo, expresando la angustia que le ha provocado esta reciente pérdida y cómo ha impactado su estado emocional.

Según contó, Choni, su hermana, falleció recientemente y atravesaba un profundo dolor por este vacío que quedaba en su vida. La actriz no dudó en publicar un mensaje para despedirla, dejando a la vista una fotografía juntas.

Aunque se desconoce la causa de la muerte de la familiar, la artista no dudó en referirse a su hijo, Ángelo, con quien se encontraría la mujer al llegar a otro plano.

Sus palabras dejaron en evidencia que se pudieron ver antes de esto, compartiendo un instante.

“Te fuiste, Choni. Creo que fue como quisiste y cuando supiste que era hora. Gracias a Dios que nos vimos el 4 de Marzo, increíble. Pediste verme porque no había ido a la reunión de hermanos, yo estaba muy depre con lo de Ángelo, que nunca supiste. Ahora espero lo veas y corran, brinquen, alaben y veas cara a cara a mi Jesús”, escribió.

“Gracias por tanto, por el desayuno en Cartagena después de esa fiesta, por recibirme en el embarazo de Lucciani porque no engordaba, por tanta locura que me acolitaste con las bolsitas de maquillajes y accesorios, por los vestidos de baño que me ayudaste a concretar, por las risas, las lágrimas, los abrazos y ese abrazo fuerte que me diste hace un mes sin quererme soltar. Era la despedida. Chao, hermana, que las alas de mi ángel te acompañen con el amor de mi Jesús”, agregó.