Luly Bossa habló del duelo por su hijo y se mostró afectada: “Me cuesta mucho”

A pocos días de que se cumplan dos años de la muerte de Ángelo Bossa, hijo de Luly Bossa, la actriz se pronunció por medio de sus redes sociales y habló de lo difícil que ha sido para ella atravesar el duelo y la ausencia del joven, quien falleció a causa de una crisis respiratoria y quien, además, padecía de distrofia muscular de Duchenne.

“Hola, acabo de terminar el entreno, que la verdad no sé ni cómo lo hice. Todavía me cuesta mucho, mucho trabajo toda. Obviamente, el duelo a veces me pega durísimo (...) Yo todos los días me levanto a agradecer, a orar, a alabar, a escribir, a todo”, dijo frente a su comunidad de Instagram, la cual suma más de 912 mil seguidores.

La famosa actriz recordó a su hijo y compartió las actividades que realiza para llevar el duelo. Foto: Canal RCN

Por medio de su testimonio, quiso motivar a las personas que la siguen en redes sociales a continuar con su vida y a cumplir sus metas y propósitos, pese a los momentos difíciles que han tenido que enfrentar, buscando la fortaleza y el crecimiento personal desde el amor y el agradecimiento.

“Lo que les quiero decir es, no tiren la toalla, o sea, empecé sin cinco de ganas. Me tomé una cafeína, los aminoácidos, y fui andando; le bajé el peso, ahora le subo la rutina, pero lo que quiero decirles es, confíen”, comentó.

Luly Bossa destapó detalles del duelo que atraviesa tras la muerte de su hijo

Mencionó la importancia que han tenido el entrenamiento y la actividad física a la hora de sobrellevar la inesperada muerte de su hijo, quien era la persona más importante en su vida.

“Hay que escuchar el cuerpo, pero también hay que dar un pasito a la vez, uno, un pasito a la vez. Entonces, hay que creer en uno también y saber que uno se cumple a uno mismo”, finalizó.

@letengoelchisme 💔🌟 Luly Bossa se sincera sobre su duelo: “A veces me pega durísimo” Luly Bossa volvió a abrir su corazón al hablar de la partida de su hijo Ángelo, quien partió hace algunos años y marcó para siempre su vida. Con total honestidad, la actriz confesó que el proceso no ha sido fácil y que hay días en los que el dolor se siente más fuerte que nunca. “Hay días que me cuesta mucho, el duelo a veces me pega durísimo”, expresó, dejando ver que sanar no significa olvidar. 💔 ¿Qué mensaje de apoyo le dejas? ♬ original sound - Letengoelchisme - Letengoelchisme

Luly Bossa publicó video inédito con su hijo y le dedicó emotivas palabras tras un año de su muerte

Por medio de la sección de comentarios de los portales de entretenimiento que republicaron el contenido, muchos de sus seguidores le enviaron mensajes de fortaleza en el difícil momento que enfrenta.

“El duelo nunca pasa, siempre está ahí en el corazón” y “Así es, un hijo nunca se olvida. Es muy duro, mi hijo se fue y me dejó destrozada, estás en mis oraciones, mamita, Dios te bendiga”, son algunas de las palabras que se leen.