Suscribirse

Gente

Luly Bossa publicó video inédito con su hijo y le dedicó emotivas palabras tras un año de su muerte

La famosa actriz se sinceró por medio de sus redes sociales.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

29 de agosto de 2025, 12:45 a. m.
El emotivo mensaje con el que Luly Bossa recordó a su hijo, Ángelo en Fin de año: “siempre estás conmigo”
El emotivo mensaje con el que Luly Bossa recordó a su hijo. | Foto: Instagram @lulybossa1

Luly Bossa, reconocida actriz colombiana que ha participado en importantes producciones como Las muñecas de la mafia 2, Operación Pacífico, Enfermas y Lala’s Spa, se convirtió en una de las recientes eliminadas de MasterChef Celebrity 2025, pues no logró cumplir con las expectativas del trío de jurados en uno de los retos de eliminación.

Sin embargo, la mujer recibió el apoyo de miles de personas que se conectaron con ella a través de los capítulos en los que logró estar presente, pues habló sobre su historia de la vida y las enseñanzas que le han dejado las situaciones desafortunadas que ha tenido que enfrentar.

En medio de un reto de campo de MasterChef Celebrity, la actriz sufrió doloroso accidente.
En medio de un reto de campo de MasterChef Celebrity, la actriz sufrió doloroso accidente. | Foto: Canal RCN

La más dolorosa fue la pérdida de su hijo menor, Ángelo Bossa, quien falleció en el 2024. El joven, quien en su momento tenía 22 años, fue diagnosticado en sus primeros años de vida con distrofia muscular de Duchenne, una condición médica que debilita de forma progresiva los músculos.

Tal y como lo ha expresado en varias entrevistas, es un dolor que perdurará por siempre, y aunque ha logrado hacer un proceso de duelo, suele recordarlo constantemente, pues fue su compañero de vida y compartieron infinidad de momentos juntos.

Contexto: Desconcierto de Luly Bossa por angustiosa situación que vive; habló de nueva pérdida: “Lo lloro mucho”

Es por esto que, en su más reciente publicación de Instagram, Luly le dedicó un mensaje y compartió un video que grabaron hace varios años mientras bailaban en la sala de su casa.

“Mi niño hermoso, tu alegría y tu amor por la música sigue aquí, conmigo, sigo buscando esta historia en nuestros recuerdos y espero hacerte sentir orgulloso. Te amo por siempre, Ángelo. Gracias por tanto aprendizaje, Gracias Dios mío por haberme permitido vivir este regalo tan hermoso”, escribió.

Como era de esperarse, varios de los seguidores de la actriz se conmovieron con el video y le dejaron algunas palabras de fortaleza por medio de la sección de los comentarios.

“Lo veo y no lo creo hasta me pongo triste, él era tan tierno e inteligente. Son recuerdos maravillosos”; Luly sabe que es lo más hermoso que lo escrito se cumple y vamos a volver haber a nuestros seres queridos esa es nuestra esperanza y fe"; “Sin palabras para el ejemplo de madre que eres y la bendición que fue Ángelo Dios te bendiga siempre”; “Una verdadera historia de amor” y “El amor de una madre se refleja siempre con tus historias! Un ejemplo a seguir″, fueron algunas de las palabras que más llamaron la atención.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. María Corina Machado denuncia que régimen de Nicolás Maduro obligó a funcionarios a enlistarse como milicianos

2. Dos colombianos protagonizan increíble momento en la MLB: así fue su duelo histórico

3. Estuvo en Copa América con la Selección Colombia y gigante del FPC confirmó su fichaje

4. Walter Mercado: horóscopo y números de la suerte para los 12 signos del zodiaco; traerían una gran cantidad de dinero

5. Liberaron a los 33 soldados que estaban secuestrados en Guaviare

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Luly BossaMasterChef CelebrityÁngelo Bossa

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.