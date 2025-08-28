Luly Bossa publicó video inédito con su hijo y le dedicó emotivas palabras tras un año de su muerte

Luly Bossa, reconocida actriz colombiana que ha participado en importantes producciones como Las muñecas de la mafia 2, Operación Pacífico, Enfermas y Lala’s Spa, se convirtió en una de las recientes eliminadas de MasterChef Celebrity 2025, pues no logró cumplir con las expectativas del trío de jurados en uno de los retos de eliminación.

Sin embargo, la mujer recibió el apoyo de miles de personas que se conectaron con ella a través de los capítulos en los que logró estar presente, pues habló sobre su historia de la vida y las enseñanzas que le han dejado las situaciones desafortunadas que ha tenido que enfrentar.

En medio de un reto de campo de MasterChef Celebrity, la actriz sufrió doloroso accidente. | Foto: Canal RCN

La más dolorosa fue la pérdida de su hijo menor, Ángelo Bossa, quien falleció en el 2024. El joven, quien en su momento tenía 22 años, fue diagnosticado en sus primeros años de vida con distrofia muscular de Duchenne, una condición médica que debilita de forma progresiva los músculos.

Tal y como lo ha expresado en varias entrevistas, es un dolor que perdurará por siempre, y aunque ha logrado hacer un proceso de duelo, suele recordarlo constantemente, pues fue su compañero de vida y compartieron infinidad de momentos juntos.

Es por esto que, en su más reciente publicación de Instagram, Luly le dedicó un mensaje y compartió un video que grabaron hace varios años mientras bailaban en la sala de su casa.

“Mi niño hermoso, tu alegría y tu amor por la música sigue aquí, conmigo, sigo buscando esta historia en nuestros recuerdos y espero hacerte sentir orgulloso. Te amo por siempre, Ángelo. Gracias por tanto aprendizaje, Gracias Dios mío por haberme permitido vivir este regalo tan hermoso”, escribió.

Como era de esperarse, varios de los seguidores de la actriz se conmovieron con el video y le dejaron algunas palabras de fortaleza por medio de la sección de los comentarios.