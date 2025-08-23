Desconcierto de Luly Bossa por angustiosa situación que vive; habló de nueva pérdida: “Lo lloro mucho”

Luly Bossa se posicionó como una de las artistas más reconocidas de la televisión colombiana, logrando captar las miradas con tu belleza y talento. A lo largo de los años, logró dejar huella con su participación en varios proyectos, al punto de ser aplaudida en algunos escenarios.

Tras construir una sólida comunidad en redes sociales, la artista abrió su corazón en estos espacios, contando un poco de su realidad, de sus planes a futuro y de los cambios que vivió cuando perdió a su hijo, Ángelo.

Sin embargo, recientemente, Luly Bossa volvió a desatar una ola de reacciones en su cuenta oficial de Instagram, luego de revelar que atravesaba un momento angustioso por una nueva pérdida. La celebridad no dudó en relatar lo que estaba pasando, explicando cómo se sentía.

De acuerdo con un video que subió a su perfil, días atrás, uno de sus gatos cayó por un hueco del techo y desapareció. Aunque ha hecho lo posible por encontrarlo, las circunstancias no han ayudado y la llevaron a pasar un rato amargo.

La actriz señaló en el clip que, con apoyo de los bomberos, intentó entender dónde se encontraba su mascota, llamada Nube, pues los orificios del techo conectaban con las casas de al lado. A pesar de los intentos, no consiguió que regresara a casa, y únicamente lo escuchó en un par de ocasiones.

“Se me fue mi gato Nube por un hueco en el techo. Me duele mucho. Ya no sé qué más hacer. Sigo orando, pidiendo a Jesús que me lo traiga sano y salvo”, escribió en el pie de foto del post.

“Hay gente que me dice que regresan después de dos meses. Hay que creer. Amo los gatos, nunca tuve antes, pero es de los descubrimientos más bonitos que he tenido”, agregó.

En las imágenes que subió, Luly Bossa, que recordó a su hijo en MasterChef Celebrity, expresó su desconcierto con este tema, pues el felino sí tomaba agua que ella le dejaba y, por instantes, se acercaba al hueco del que cayó.

La famosa reflejó su preocupación e incertidumbre, indagando las razones por las que Nube no regresaba a casa. De hecho, allí explicó el significado que tenía la mascota en su vida, pues llegó días después de perder a su pequeño hijo.

“El man no está por ahí, metimos un teléfono para que viera y nada. Hay huecos que comunican una casa con otra... se puede ir caminando por ahí. A veces lo lloro mucho, me duele horrible, porque ese fue el primer abrazo que me envió Dios desde el cielo cuando se fue Ángelo. No sé qué más hacer”, afirmó.

“No viene, no entiendo qué pasa”, concluyó, esperando que se solucionara pronto.