Luly Bossa se destaca como una gran actriz de la televisión colombiana. Su trayectoria le permitió darse a conocer lo que le ha granjeado el apoyo del público, durante su paso por MasterChef Celebrity 2025.

Pese a que varios aplaudieron su trabajo y desempeño en la competencia, algunos usuarios en redes sociales acudieron a su perfil de Instagram para reprocharla y atacarla por un gesto que tuvo semanas atrás.

Luly Bossa envió un mensaje de sentido pésame a la familia de Miguel Uribe Turbay por su muerte, asegurando que lamentaba el desenlace que tuvo la historia del político colombiano. Dichas palabras resonaron en sus seguidores, quienes la elogiaron y criticaron.

La artista no se quedó callada y utilizó su cuenta oficial de Instagram para responder a todos los que la señalaron de forma negativa. Optó por grabar un video en el que fue enfática al señalar la envidia que, según ella, muchas personas cargan hacia quienes tienen dinero.

“Yo quiero hacer una reflexión. ¿Cuál es el rollo con que uno le dé o sienta solidaridad con alguien que se ha muerto y dé el pésame? ¿Cuál es el rollo, o sea, con que a uno le duele a la gente que se muere? Las circunstancias de las muertes de las personas son totalmente distintas y expreso mi pésame por la muerte de Miguel Uribe porque realmente era una oportunidad muy buena para el país”, aseguró.

Luly Bossa mencionó que existe un sentimiento de molestia hacia quienes tienen una buena posición económica, por lo que, en su opinión, es mejor reconocer que se trata de envidia. Allí comentó que todo depende de la forma de ver la vida y asumir las realidades.

“Pero, hay un resentimiento muy berraco por la gente que dice que tiene plata, entonces son niños ricos y yo te voy a decir una vaina. Si los papás de alguien son lo suficientemente inteligentes, económicamente hablando, como pa’, invertir en la educación de los pelados, sacarlos adelante, que esos niños tengan valores, principios y salgan adelante, y también construyan un buen futuro para ellos. A ti esa vaina te da rabia. Eso se llama envidia, mi amor”, apuntó.

Por último, la eliminada de MasterChef Celebrity fue clara en que cada quien seguía su camino de forma específica, luchando por sueños y proyectos personales para salir adelante. Al ver que muchos reprochaban esas acciones, dijo sentir que existía una especie de recelo hacia la vida de los demás.