María Carolina Hoyos Turbay habló de su dolor tras muerte de Miguel Uribe Turbay: “No estoy dispuesta a pelear con Dios”

La muerte de Miguel Uribe Turbay impactó a toda Colombia, dejando una huella imborrable en la historia de una sociedad que se ha enfrentado a la violencia durante varias etapas. La partida del senador causó gran dolor entre amigos, colegas, familiares y conocidos, quienes lo despidieron el 13 de agosto.

María Carolina Hoyos Turbay, su hermana mayor, fue una de las que más acaparó las miradas de miles de personas, quienes la acompañaron en su tristeza y nostalgia. La periodista intentó salir adelante, sobrellevando una nueva pérdida dentro de su núcleo familiar.

La familiar del fallecido precandidato presidencial estuvo como invitada en Día a día, de Caracol Televisión, donde abrió su corazón y habló del sentir que llevaba en su interior tras unos días de decirle adiós a su hermano. La comunicadora fue puntual a la hora de hablar de estas partidas, afirmando que solo le queda la fe.

“No estoy dispuesta a pelear con Dios. Tengo muchas preguntas, pero voy a esperar con humildad a que él me muestre mi camino. Por ahora, me queda trabajar, porque cada uno carga con su propio dolor”, dijo ante cámaras, mientras secaba sus lágrimas.

María Carolina Hoyos Turbay, por su parte, recurrió a su cuenta oficial de Instagram y dejó un sentido mensaje al político, asegurando que le costaba saber que ya no lo volvería a ver.

“Miguel de mi corazón, las horas después de tu partida han estado llenas de dolor, gratitud, unión y amor. Has recibido los más lindos homenajes… y te los mereces todos, mi Miguel. Me cuesta pensar que no volveré a verte“, escribió al inicio.

“Seguimos con las misas que comenzamos cuando estabas en la UCI; ayer, la voz de nuestro coro amoroso y de nuestra familia se quebraba intentando cantar esos himnos que nos llenaban de esperanza: ¡Fuerza, Miguel… ahora vuela, Miguel! Estoy convencida de que todos estos días de oración y comunión, nos dieron la fortaleza que hoy tenemos para seguir adelante", agregó.

No obstante, mencionó el evento de la Caminata de la Solidaridad que se realizará este fin de semana, recordando a su mamá y a su abuela.

“Este fin de semana, en el Campín, en Bogotá, @senciabogota, en la Caminata de la Solidaridad @solidaridadxcol, estaré con mi mejor energía y fuerza para honrarte a ti, a nuestra mamá y a nuestra abuela. Hoy ustedes tres son mis ángeles en el cielo. No me desamparen… ayúdenme a convertir cada lágrima en ayuda para otros y en amor que transforme vidas“, apuntó.

En su adiós, Hoyos Turbay afirmó que lo seguirá amando, buscando honrar su trabajo y memoria en cada instante de su realidad. “Mi guerrero, te amo, te amaré siempre y te honraré trabajando y poniéndole la mejor cara a la vida, siguiendo adelante y luchando por lo que creemos. Te quiero infinitamente. Tu hermana 💙“, concluyó.