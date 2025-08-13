Suscribirse

María Carolina Hoyos habla del difícil momento que vive por la muerte de Miguel Uribe: “No sé cómo será mi vida”

Este miércoles 13 de agosto, el senador y precandidato presidencial será sepultado en el Cementerio Central, en Bogotá.

13 de agosto de 2025, 2:23 p. m.
“Mi bosque es miguel, mi voz es Miguel. No logro analizar nada distinto al sentir de mi familia. este es mi único universo”.
María Carolina Hoyos junto a su hermano Miguel Uribe Turbay. | Foto: Archivo María Carolina Hoyos Turbay

Luego de dos jornadas de homenajes en el Salón Elíptico del Congreso de la República, este miércoles, 13 de agosto, el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay será sepultado en el Cementerio Central de Bogotá.

El congresista del Centro Democrático murió en horas de la madrugada del lunes 11 de agosto, tras luchar por su vida durante más de dos meses en la Fundación Santa Fe de Bogotá, institución médica a la que llegó tras haber sido baleado en el parque El Golfito, del barrio Modelia, el 7 de junio.

Ahora, María Carolina Hoyos, habló del difícil momento que atraviesa por la muerte de su hermano Miguel Uribe Turbay.

“Para honrar este legado [de Miguel Uribe Turbay], la mejor manera es estar en pie, seguir trabajando, confiando en Dios y pensando que el tiempo y el amor de los que me rodean van a ser la mejor cura para este momento tan difícil. No entiendo cómo va a ser mi vida sin Miguel, en realidad”, dijo Hoyos esta mañana de miércoles, en entrevista con Caracol Radio.

Miguel Uribe Turbay fue asesinado a los 39 años. | Foto: Guillermo Torres’s / SEMANA

Y agregó: “Queda, en el tema de la política, el tema de la paz, la búsqueda incansable de una mejor Colombia. Y la parte que más me gusta recordar y su legado también va a ser el tema familiar. Su legado es de amor. A Miguel le tocó muy duro, como le está tocando a Alejandro [hijo del congresista]; a los cuatro años y medio enterrar a su papá. Hoy Alejandro, como mi hermano, enterró a su mamá a los cuatro años y medio. Y con todo eso, fue un hombre amoroso, especial, generoso, alegre. Él llenaba cada espacio y va a dejar un hueco muy profundo en todos los que tuvimos la fortuna de tenerlo cerca”.

María Carolina Hoyos, también relató en Caracol Radio que, más que un hermano, a Miguel Uribe Turbay siempre lo vio como un hijo más.

Lo veía como mi chiquito, mi niñito. Lo esperamos tanto. Yo digo que yo cambié las muñecas; dejé de jugar con muñecas a los 14 años, cuando llegó mi hermano y tuve a mi Miguel para muñequiar con él”, destacó Hoyos.

