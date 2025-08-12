Departamento de Estado de EE.UU. exige “justicia para los responsables” de la muerte de Miguel Uribe Turbay

Tammy Bruce, la voz oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos, habló sobre la muerte del senador colombiano, Miguel Uribe Turbay y lamentó el duro momento por el que pasa el país tras el atentado que acabó con su vida.

“Nos entristece profundamente la noticia del trágico fallecimiento del senador colombiano Uribe. Su liderazgo y visión para el futuro de Colombia fueron evidentes durante sus años de servicio público a la nación y al pueblo colombiano”, dijo Bruce en una rueda de prensa.

“Su visión, aliento y compromiso con su país alientan a innumerables personas en todo el mundo, y sus contribuciones al futuro democrático de Colombia, aunque interrumpidas de forma escandalosa, perdurarán e inspirarán a las generaciones futuras”, aseveró la funcionaria.

Tammy Bruce, miembro del Departamento de Estado de los Estados Unidos | Foto: Middle East Images via AFP

“Como ha dicho el secretario Marco Rubio, Estados Unidos se solidariza con la familia del senador Uribe y el pueblo colombiano, tanto en su duelo como exigiendo justicia para los responsables”, concluyó.

Bruce también confirmó que el subsecretario de Estado de los Estados Unidos Christopher Landau, es el funcionario elegido por la administración Trump para asistir al funeral y las exequias de Miguel Uribe Turbay que tendrá lugar en la ciudad de Bogotá.

Landau había expresado su preocupación y se mostró inquietante que “candidatos conservadores de derecha en muchos países, incluyendo nuestro propio país, hayan sido objeto de intentos de asesinato”, y calificó lo ocurrido como “terrible”.

Por su parte, Marco Rubio, Secretario de Estado del país norteamericano, condenó el atentado como “una amenaza directa a la democracia” y atribuyó su origen a la “retórica violenta izquierdista proveniente de los más altos niveles del gobierno colombiano”.

Marco Rubio y Miguel Uribe Turbay. | Foto: Getty Images / SEMANA

Rubio manifestó estar “muy entristecido al conocer la trágica muerte del senador colombiano Miguel Uribe Turbay”, y afirmó que los Estados Unidos se solidarizan con su familia y el pueblo colombiano, mientras demandan justicia para los responsables del atentado.

El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe murió este lunes, 11 de agosto, a los 39 años, tras el atentado del que fue víctima el pasado 7 de junio durante un acto de campaña en la localidad de Fontibón, en Bogotá.

La Fundación Santa Fe de Bogotá informó sobre su muerte y destacó que el equipo a cargo de su cuidado trabajó “incansablemente durante estos más de dos meses desde su ingreso gravemente herido”.

Honras funebres en el Capitolio Nacional del senador Miguel Uribe Turbay | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA