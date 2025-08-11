Suscribirse

Rick Scott, senador de EE.UU., tras la muerte de Miguel Uribe Turbay: “Son tiempos escalofriantes en Colombia”

El influyente político norteamericano criticó a Gustavo Petro y lamentó la condena al expresidente Álvaro Uribe Vélez

Redacción Confidenciales
12 de agosto de 2025, 2:37 a. m.
Rick Scott
Rick Scott | Foto: GETTY IMAGES

En una entrevista realizada por el periodista venezolano Emmanuel Rincón, para el medio República USA, el senador Rick Scott quien actualmente representa al estado de Florida, se refirió a la muerte de Miguel Uribe Turbay tras permanecer dos meses internado después de un atentado en su contra.

“Son tiempos escalofriantes en Colombia, le dispararon al excandidato Miguel Uribe, quieren meter al expresidente Uribe en prisión. Petro es un aliado de Maduro”, lamentó el político norteamericano.

Durante la entrevista, el senador aprovechó para enviarle un mensaje al pueblo colombiano: “Espero que lo que suceda es que la gente de Colombia se despierte y que vean lo que le pasó a sus vecinos con Chávez y Maduro, son tiempos escalofriantes. Petro odia a los EE.UU...“, dijo.

Scott había mostrado su postura su de condena tras el intento de asesinato ocurrido en junio, donde denunció el “lenguaje violento de extrema izquierda” proveniente, según él, “de los más altos niveles del gobierno colombiano”.

Contexto: El senador Rick Scott expresó su deseo de reunirse con Edmundo González y señaló a Nicolás Maduro de “títere”

Cabe recordar que tras el fallo en primera instancia que declaró culpable al expresidente Álvaro Uribe por soborno a testigos y fraude procesal, Rick Scott denunció lo que considera una “brutal persecución política” contra Uribe implementada por el “régimen socialista de Petro”.

En julio de 2024, en un evento con la comunidad colombiana en Florida, afirmó que Colombia “se encamina hacia el socialismo” bajo Petro y advirtió sobre el acercamiento del país a “nuestros adversarios, terroristas y regímenes malvados”.

Senador Rick Scott y Gustavo Petro.
Senador Rick Scott y Gustavo Petro. | Foto: Senado de Estados Unidos, Presidencia

El precandidato presidencial y senador colombiano Miguel Uribe Turbay, que fue atacado a balazos en junio en un acto público, falleció el lunes a los 39 años tras pasar dos meses en cuidados intensivos.

