Marco Rubio muestra su preocupación por Colombia: “Petro ha sido bastante errático”

Durante una entrevista en el podcast Sid and friends in the morning, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, criticó duramente de nuevo al gobierno de Gustavo Petro, esto teniendo en cuenta la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turba.

“Estamos muy preocupados por Colombia (…) este tipo Petro ha sido bastante errático en su toma de decisiones y en algunas de las cosas que está haciendo”, dijo el funcionario de la administración de Donald Trump.

Luego el secretario de Estado habló sobre la muerte de Miguel Uribe Turba. “La gente olvida que a principios de los 90 Colombia era básicamente un estado fallido. Es decir, estaba al borde del colapso, y lucharon tan duro para recuperar el país de los cárteles. Y solo pensar que podría retroceder debido a la violencia política o la violencia del narcotráfico o lo que sea es simplemente desgarrador“, manifestó.

“Y solo esperamos que las instituciones en Colombia, los militares, los tribunales, todos, mucha de la gente allí en el congreso, no estén a favor de este plan de juego que se está llevando a cabo ahora mismo”, aseguró Marco Rubio.