Confirmado: Estados Unidos ofrece millonaria recompensa por información del ataque contra helicóptero norteamericano en Colombia

El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha ratificado la recompensa por información que sirva para dar con los responsables del ataque contra un helicóptero de Estados Unidos en Antioquia.

28 de enero de 2026, 4:08 p. m.
Foto: Getty Images

El atentado contra un helicóptero de Estados Unidos en Amalfi, en el departamento de Antioquia, en el que murieron 13 miembros de la Policía Nacional, generó gran conmoción.

Este lamentable hecho ocurrió el 21 de agosto de 2025. Ante esto, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá publicó, a través de la red social X, que quienes tuvieran información sobre el atentado podrían recibir una recompensa de hasta 5 millones de dólares y reubicación.

Frente a esto, el Departamento de Estado de Estados Unidos, recientemente, ratificó, a través de una nota de prensa, que la recompensa sería de hasta 5 millones de dólares.

“El programa Rewards for Justice (RFJ) del Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a los responsables del ataque perpetrado en 2025”, mencionó el comunicado.

Foto: Getty Images / SEMANA / @USEmbassyBogota

El helicóptero atacado era partícipe de una operación en la que se estaba realizando la erradicación de cultivos de hoja de coca en el Bajo Cauca. La aeronave fue destruida después de que estallara un artefacto explosivo improvisado cuando se encontraba en la fase de aterrizaje, según relató El Colombiano.

En el comunicado difundido por el Departamento de Estado se indicó: “Un día después del ataque, Alexander Díaz Mendoza (también conocido como alias Calarcá Córdoba), líder del Estado Mayor de bloques y frentes, se atribuyó la responsabilidad del ataque”.

La información señala que el atentado se perpetró con el liderazgo del Frente 36 del Estado Mayor, el cual es una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Foto: Suministrada a SEMANA.

Cabe recordar que esta aeronave estaba operando en territorio colombiano debido a un acuerdo con la Embajada, en el que se entregaba en calidad de comodato para continuar con la lucha contra el narcotráfico.

La Alcaldía de Medellín y la Gobernación del departamento de Antioquia habían pedido a los Estados Unidos que se estudiara la eventual posibilidad de solicitar la extradición de los responsables de este atentado, indicó El Colombiano.

Estados Unidos se ha caracterizado por contribuir a la lucha contra el narcotráfico en Colombia desde hace años, pues gran parte de estas sustancias tienen como destino el territorio norteamericano.

