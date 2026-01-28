El mandatario norteamericano ha hecho declaraciones en las que se deja entrever un posible ataque militar de Estados Unidos contra Irán.

Donald Trump afirmó que tropas ya se dirigen al territorio iraní: “Una enorme armada se dirige a Irán. Se mueve rápidamente, con gran poder, entusiasmo y determinación”.

Donald Trump. Foto: AP

También el mandatario norteamericano afirmó que la flota que se dirige hacia Irán es mucho más grande que la enviada a Venezuela: “Es una flota más grande que la enviada a Venezuela, encabezada por el gran portaaviones Abraham Lincoln”.

“Tenemos una gran armada al lado de Irán, más grande que Venezuela”: Donald Trump habló sobre despliegue en Medio Oriente

Estados Unidos adelantó un operativo militar en Venezuela que permitió la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York y deberán afrontar la justicia norteamericana por los cargos que se les imputan.

El presidente estadounidense aseguró que las fuerzas militares están listas para atacar si así se requiere: “Al igual que con Venezuela, está lista, dispuesta y capacitada para cumplir rápidamente su misión, con rapidez y violencia, si es necesario”.

De acuerdo con lo mencionado por el mandatario, Irán debe sentarse a negociar “rápidamente”, instando a un acuerdo “justo y equitativo —sin armas nuclares— que sea bueno para todas las partes”.

Del mismo modo, advirtió que “el tiempo se acaba”. Donald Trump también hizo alusión a lo que pasó con la operación ‘Martillo de medianoche’: “Como le dije a Irán una vez, ¡lleguen a un acuerdo! No lo hicieron, y se produjo la ‘Operación Martillo de Medianoche’, una gran destrucción de Irán. ¡El próximo ataque será mucho peor! No dejen que eso vuelva a suceder”.

Desde la Casa Blanca ya se habían hecho amenazas hacia Irán previamente debido al tema de la represión de las manifestaciones, protestas que han tenido lugar desde finales del mes de diciembre y que, según algunos informes, han elevado la cifra de muertos a unos 6200.

Estados Unidos perpetró un ataque hace algún tiempo contra Irán buscando erradicar el programa nuclear, el cual podría ser considerado una amenaza mundial por el peligro bélico que supone tener armas nucleares como las que pretendía Irán.

Manifestaciones en Irán. Foto: AFP

En los últimos días, Estados Unidos también ha estado envuelto en diferentes tensiones, pues ha querido que Groenlandia sea parte del territorio norteamericano por un tema de “seguridad nacional”.

Con Groenlandia, Estados Unidos pretende seguir adelantando el proyecto de la “Cúpula dorada”, un sistema de defensa aéreo que busca proteger al país de cualquier ataque que pueda venir por aire; sin embargo, esto ha sido polémico en todo el mundo.

Hoy, a toda esa polémica se suma la amenaza que se envía directamente hacia Irán.