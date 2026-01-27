MUNDO

“Tenemos una gran armada al lado de Irán, más grande que Venezuela”: Donald Trump habló sobre despliegue en Medio Oriente

‘Axios’ publicó una entrevista exclusiva con el presidente de Estados Unidos, en la que habló de un posible acuerdo con Teherán.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
27 de enero de 2026, 1:51 p. m.
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos. Foto: Getty Images

El presidente Trump dijo a Axios en una entrevista el lunes que la situación con Irán está “en constante cambio” porque envió una “gran armada” a la región, pero cree que Teherán realmente quiere llegar a un acuerdo.

Trump estuvo a punto de ordenar un ataque contra objetivos del régimen en Irán a principios de este mes tras la muerte de miles de manifestantes. Sin embargo, retrasó la decisión y, al mismo tiempo, trasladó recursos militares a la región.

Según Axios, funcionarios de la Casa Blanca afirman que un ataque sigue sobre la mesa, aunque las protestas han sido reprimidas en gran medida.

Donald Trump y Alí Jamenei, guía supremo de Irán
Donald Trump y Alí Jamenei, guía supremo de Irán. Foto: Montaje: Getty/ AFP

“Tenemos una gran armada al lado de Irán. Más grande que Venezuela”, dijo Trump. Al mismo tiempo, afirmó que la diplomacia seguía siendo una opción. “Quieren llegar a un acuerdo. Lo sé. Han llamado en numerosas ocasiones. Quieren dialogar”.

Noticias Estados Unidos

En video: trozos de hielo flotando sobre el río Hudson causan revuelo en redes sociales

Noticias Estados Unidos

ICE refuerza seguridad de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno y desata polémica en Italia

Mundo

China advierte a EE. UU. por amenazas a este país en Latinoamérica y promete “toda la ayuda que sea posible”

Noticias Estados Unidos

Más de medio millón de personas continúan sin servicio de energía a raíz de la tormenta Fern; la cifra de muertos sigue en aumento

Mundo

Delcy Rodríguez vuelve a desafiar a Donald Trump: “El pueblo de Venezuela no acepta órdenes”. ¿Puede haber un segundo ataque?

Mundo

Madres desesperadas afuera de las cárceles venezolanas ruegan por la liberación de sus hijos, presos políticos del régimen

Noticias Estados Unidos

Alcalde de Nueva York sale a palear nieve en plena tormenta histórica, mientras la ciudad colapsa por el frío extremo

Confidenciales

Gustavo Petro ya tiene visa para asistir a la reunión con el presidente Donald Trump: ¿cuántos días puede estar en Washington?

Deportes

Mundial 2026: expresidente de la FIFA, acusado por corrupción, hace un llamado urgente y señala a Estados Unidos

Confidenciales

Estados Unidos habría otorgado permiso de solo cinco días para que la canciller, Rosa Villavicencio, pueda acompañar a Petro a la reunión con Trump

Washington reforzó su presencia militar en Oriente Medio con la llegada de un portaviones en la zona, en plenas tensiones con Irán por la represión de las protestas, aunque el presidente Donald Trump asegura que Teherán aún busca negociar.

Estados Unidos despliega, en Medio Oriente, el portaaviones USS Abraham Lincoln, tras amenazas de intervención de Trump

La República Islámica vive una ola de protestas que comenzaron a finales de diciembre por la crisis económica y derivaron en un movimiento masivo contra el régimen teocrático, establecido desde la revolución de 1979.

Grupos de derechos humanos advirtieron que la represión de las protestas dejó miles de muertos y Washington no descartó una intervención militar en el país, aunque en las últimas semanas envió señales contradictorias sobre una posible intervención.

Autoridades registran viviendas en su ofensiva contra la conexión satelital de Elon Musk.
De acuerdo con medios internacionales, operativos casa por casa buscan decomisar equipos satelitales que el régimen no controla. Foto: Anadolu via Getty Images

El Comando Central (Centcom), responsable de las operaciones militares estadounidenses en Medio Oriente y partes de Asia Central, anunció que una fuerza militar formada por el portaviones Abraham Lincoln había llegado a la región.

El Centcom no reveló su ubicación exacta, pero precisó que estaba desplegado en la zona “para promover la seguridad y la estabilidad regionales”.

El diario New York Times, mientras tanto, informó que Trump recibió múltiples informes de inteligencia “que indican que la posición del gobierno iraní se está debilitando” y que señalan que su control del poder “se encuentra en su punto más débil” desde la caída del sah.

El influyente senador estadounidense Lindsey Graham declaró al periódico que habló con Trump en los últimos días sobre Irán y que “el objetivo es acabar con el régimen”.

Buques de guerra de la Armada de los Estados Unidos.
Buques de guerra de la Armada de los Estados Unidos. Foto: Getty Images

“Puede que hoy dejen de matarlos [a los manifestantes], pero si siguen en el poder el mes que viene, los matarán entonces”, añadió.

Con información de AFP*

Más de Mundo

x

En video: trozos de hielo flotando sobre el río Hudson causan revuelo en redes sociales

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

“Tenemos una gran armada al lado de Irán, más grande que Venezuela”: Donald Trump habló sobre despliegue en Medio Oriente

ICE presentó la iniciativa que busca ampliar la fuerza laboral de la agencia en 2026.

ICE refuerza seguridad de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno y desata polémica en Italia

Xi Jinping y Donald Trump

China advierte a EE. UU. por amenazas a este país en Latinoamérica y promete “toda la ayuda que sea posible”

x

Más de medio millón de personas continúan sin servicio de energía a raíz de la tormenta Fern; la cifra de muertos sigue en aumento

Donald Trump, Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez vuelve a desafiar a Donald Trump: “El pueblo de Venezuela no acepta órdenes”. ¿Puede haber un segundo ataque?

Los familiares de los presos políticos en Venezuela realizan vigilias desde hace más de trece días a las afueras de diversos penales para exigir información y su pronta liberación, tras la captura de Nicolás Maduro.

Madres desesperadas afuera de las cárceles venezolanas ruegan por la liberación de sus hijos, presos políticos del régimen

X

Alcalde de Nueva York sale a palear nieve en plena tormenta histórica, mientras la ciudad colapsa por el frío extremo

x

Así fue el rescate de un crucero de lujo atrapado en el hielo de la Antártida: el video se hizo viral

Según las previsiones esta semana se tienen estimativos de que en el 80 % del territorio de Estados Unidos se presenten temperaturas anormalmente frías esta semana, con excepción de Hawai y Alaska.

Pronóstico de la segunda ola invernal en Estados Unidos: alerta para 200 millones de personas por temperaturas extremas

Noticias Destacadas