El grupo de ataque del portaaviones “USS Abraham Lincoln” ha llegado a Medio Oriente, informó este lunes, 26 de enero, el mando militar de Estados Unidos, que refuerza así su presencia en la zona en medio de fuertes tensiones con Irán.

El portaaviones y los buques que lo acompañan fueron enviados a la región cuando Irán reprimía las enormes manifestaciones de protesta. Aunque el presidente estadounidense Donald Trump no avanzó en una acción militar contra Teherán, ha insistido en que todas las opciones siguen sobre la mesa.

Este es el quinto portaaviones de su tipo, el cual puede participar en operaciones militares o misiones humanitarias. Foto: Getty Images/Stocktrek Images

“El Grupo de Ataque del Portaaviones Abraham Lincoln está desplegado actualmente en Medio Oriente para promover la seguridad y la estabilidad regionales”, dijo en X el Comando Central (Centcom), responsable de las operaciones militares estadounidenses en Medio Oriente y partes de Asia Central.

Las protestas que sacuden la República Islámica de Irán empezaron a finales de diciembre en protesta por el costo de la vida, pero derivaron en un movimiento contra el régimen teocrático establecido desde la revolución de 1979.

Sailors aboard USS Abraham Lincoln (CVN 72) perform routine maintenance as the aircraft carrier sails in the Indian Ocean, Jan. 26. The Abraham Lincoln Carrier Strike Group is currently deployed to the Middle East to promote regional security and stability. pic.twitter.com/dkuN946hce — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 26, 2026

Un grupo de derechos humanos con sede en Estados Unidos dijo el lunes que confirmó la muerte de casi 6.000 personas durante las manifestaciones fuertemente reprimidas en Irán. Trump advirtió repetidamente a Irán que, si mataba a manifestantes, Estados Unidos intervendría militarmente, y también animó a los iraníes a tomar el control de las instituciones estatales.

“La ayuda está en camino”, les dijo. Pero no ordenó ataques, tras destacar que Teherán había detenido más de 800 ejecuciones por la presión de Washington.

El portavoz del ministerio iraní de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, advirtió contra una eventual intervención y dijo que Irán tenía “confianza en sus propias capacidades”. “La llegada de un buque de guerra de este tipo no afectará la determinación y seriedad de Irán para defender a la nación”, dijo, en una aparente referencia al “USS Abraham Lincoln”.

El portaaviones puede enviar aeronaves a 240 km/h en dos segundos. Foto: Zona Militar

Este portaaviones, que tiene su base en la ciudad de San Diego, California, incluye destructores, cruceros y submarinos de apoyo. Su objetivo es proyectar poder militar y mantener la seguridad y la estabilidad regional en todo el mundo, por lo que puede participar en operaciones militares o en misiones humanitarias.

La cubierta de vuelo de este portaaviones mide alrededor de 18.211 metros cuadrados, donde tiene cuatro catapultas de vapor que pueden lanzar aviones a unos 240 kilómetros por hora en dos segundos. A bordo, pueden ir 5.680 personas.

Este equipo de guerra, además, puede albergar y operar hasta 90 aeronaves; entre esas, cazas F/A-18, F-35C y helicópteros SH-60 Seahawk, entre otros.

Con información de AFP.