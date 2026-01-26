Estados Unidos

Estados Unidos despliega, en Medio Oriente, el portaaviones USS Abraham Lincoln, tras amenazas de intervención de Trump

Esta nave de guerra ha sido desplegada mientras en Irán había fuertes protestas sociales que llamaron la atención de Estados Unidos.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
26 de enero de 2026, 11:02 p. m.
Portaaviones USS Abraham Lincoln.
Portaaviones USS Abraham Lincoln. Foto: Getty Images

El grupo de ataque del portaaviones “USS Abraham Lincoln” ha llegado a Medio Oriente, informó este lunes, 26 de enero, el mando militar de Estados Unidos, que refuerza así su presencia en la zona en medio de fuertes tensiones con Irán.

El portaaviones y los buques que lo acompañan fueron enviados a la región cuando Irán reprimía las enormes manifestaciones de protesta. Aunque el presidente estadounidense Donald Trump no avanzó en una acción militar contra Teherán, ha insistido en que todas las opciones siguen sobre la mesa.

x
Este es el quinto portaaviones de su tipo, el cual puede participar en operaciones militares o misiones humanitarias. Foto: Getty Images/Stocktrek Images

“El Grupo de Ataque del Portaaviones Abraham Lincoln está desplegado actualmente en Medio Oriente para promover la seguridad y la estabilidad regionales”, dijo en X el Comando Central (Centcom), responsable de las operaciones militares estadounidenses en Medio Oriente y partes de Asia Central.

China presenta un portaviones espacial sin precedentes: más grande cualquier buque de guerra

Las protestas que sacuden la República Islámica de Irán empezaron a finales de diciembre en protesta por el costo de la vida, pero derivaron en un movimiento contra el régimen teocrático establecido desde la revolución de 1979.

Noticias Estados Unidos

Trump no quiere “más heridos ni muertos”: Casa Blanca se pronuncia por protestas en Minnesota y culpa a líderes demócratas

Noticias Estados Unidos

Comienza el plan de Trump con Groenlandia: Estados Unidos recibe apoyo del jefe de la OTAN, Mark Rutte, que dio detalles

Noticias Estados Unidos

Estudiantes ya no van a clase en Minnesota por miedo a los operativos migratorios, incluso siendo ciudadanos

Noticias Estados Unidos

ICE emite detención federal contra inmigrante acusado de atacar autobús escolar en Nueva Jersey

Noticias Estados Unidos

Tiroteo en Estados Unidos: dos personas muertas y varios heridos en medio de fiesta infantil en Massachusetts

Noticias Estados Unidos

El Metro de Nueva York abre convocatoria laboral con salario de casi U$120.000; así puede aplicar

Deportes

Final histórica para Patriots, que vuelven al Super Bowl: ¿qué equipos tienen más títulos en la historia de la NFL?

Mundo

Revelan estado de salud de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en medio de su encarcelamiento en Estados Unidos

Un grupo de derechos humanos con sede en Estados Unidos dijo el lunes que confirmó la muerte de casi 6.000 personas durante las manifestaciones fuertemente reprimidas en Irán. Trump advirtió repetidamente a Irán que, si mataba a manifestantes, Estados Unidos intervendría militarmente, y también animó a los iraníes a tomar el control de las instituciones estatales.

Esta es la decisión que tomó Rusia tras incautación de buques petroleros por parte de EE. UU. en el Caribe

“La ayuda está en camino”, les dijo. Pero no ordenó ataques, tras destacar que Teherán había detenido más de 800 ejecuciones por la presión de Washington.

El portavoz del ministerio iraní de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, advirtió contra una eventual intervención y dijo que Irán tenía “confianza en sus propias capacidades”. “La llegada de un buque de guerra de este tipo no afectará la determinación y seriedad de Irán para defender a la nación”, dijo, en una aparente referencia al “USS Abraham Lincoln”.

portaaviones USS Abraham Lincoln
El portaaviones puede enviar aeronaves a 240 km/h en dos segundos. Foto: Zona Militar

Este portaaviones, que tiene su base en la ciudad de San Diego, California, incluye destructores, cruceros y submarinos de apoyo. Su objetivo es proyectar poder militar y mantener la seguridad y la estabilidad regional en todo el mundo, por lo que puede participar en operaciones militares o en misiones humanitarias.

La cubierta de vuelo de este portaaviones mide alrededor de 18.211 metros cuadrados, donde tiene cuatro catapultas de vapor que pueden lanzar aviones a unos 240 kilómetros por hora en dos segundos. A bordo, pueden ir 5.680 personas.

Este equipo de guerra, además, puede albergar y operar hasta 90 aeronaves; entre esas, cazas F/A-18, F-35C y helicópteros SH-60 Seahawk, entre otros.

Con información de AFP.

Más de Noticias Estados Unidos

x

Estados Unidos despliega, en Medio Oriente, el portaaviones USS Abraham Lincoln, tras amenazas de intervención de Trump

Agentes federales apuntan con sus armas a manifestantes cerca del lugar donde agentes federales mataron a tiros a Alex Pretti, de 37 años, en Minneapolis el sábado 24 de enero de 2026. (Ellen Schmidt/MinnPost vía AP)

Trump no quiere “más heridos ni muertos”: Casa Blanca se pronuncia por protestas en Minnesota y culpa a líderes demócratas

Trump, OTAN, Groenlandia

Comienza el plan de Trump con Groenlandia: Estados Unidos recibe apoyo del jefe de la OTAN, Mark Rutte, que dio detalles

x

Estudiantes ya no van a clase en Minnesota por miedo a los operativos migratorios, incluso siendo ciudadanos

x

ICE emite detención federal contra inmigrante acusado de atacar autobús escolar en Nueva Jersey

La policía trabaja en la escena de un tiroteo. Se han registrado más de 500 tiroteos en lo que va del año

Tiroteo en Estados Unidos: dos personas muertas y varios heridos en medio de fiesta infantil en Massachusetts

x

El Metro de Nueva York abre convocatoria laboral con salario de casi U$120.000; así puede aplicar

FILE - New England Patriots quarterback Tom Brady celebrates with the Vince Lombardi Trophy after the NFL Super Bowl XLIX football game against the Seattle Seahawks Sunday, Feb. 1, 2015, in Glendale, Ariz. The Patriots won 28-24. Tom Brady has retired after winning seven Super Bowls and setting numerous passing records in an unprecedented 22-year-career. He made the announcement, Tuesday, Feb. 1, 2022, in a long post on Instagram. (AP/Michael Conroy, File)

Final histórica para Patriots, que vuelven al Super Bowl: ¿qué equipos tienen más títulos en la historia de la NFL?

x

Greg Bovino, el personaje detrás de la agresiva campaña de Donald Trump contra los inmigrantes

X

Tom Homan, el hombre “duro pero justo” que envía Trump a Minnesota tras la muerte de Alex Pretti en Minneapolis

Noticias Destacadas