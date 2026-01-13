Mundo

Donald Trump desafía el gobierno iraní y hace un llamado a su gente: "Sigan protestando", con la promesa de ayuda en camino

Diferentes países se unen para condenar la brutalidad cometida en Irán durante las protestas. El presidente estadounidense asegura que los "asesinos pagaran un precio alto".

13 de enero de 2026
Donald Trump y Alí Jamenei, líder supremo de Irán.
Foto: Getty Images

El presidente de EE. UU., Donald Trump, volvió a amenazar la soberanía del régimen iraní al publicar este martes, 13 de enero, un mensaje en su red social Truth Social, instando a los protestantes a seguir protestando y tomar el control de sus instituciones, mientras advirtió que los responsables de asesinatos y abusos “pagarán un alto precio”.

“Patriotas iraníes, SIGAN PROTESTANDO - ¡¡¡TOMEN SUS INSTITUCIONES!!! Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio. He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que se DETENGA la matanza sin sentido de manifestantes. LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO. ¡¡¡MIGA!!! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP”, expresa el mandatario.

Un llamado internacional

Por otra pare, mientras Trump refuerza su posición de apoyo a las protestas, lo secundan las naciones de Finlandia, Dinamarca, Reino Unido y Francia, que convocaron a los representantes de Irán en su país este martes, a raíz de la violenta represión de las protestas en la República Islámica, cuyas autoridades ordenaron cortar el acceso a internet.

“El régimen de Irán cortó internet para poder matar y oprimir en silencio”, declaró la canciller finlandesa, Elina Valtonen, en X. “No vamos a tolerar esto”, dijo, y afirmó que iba a “convocar al embajador iraní esta mañana”.

Según Valtonen, Finlandia también está “estudiando medidas para ayudar a restablecer la libertad para el pueblo iraní” con la UE.

Las manifestaciones sacuden el país desde el pasado 28 de diciembre.
Las manifestaciones sacuden el país Foto: AFP

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores danés citó al encargado de negocios de Irán, pues el embajador no se encuentra en estos momentos en el país, “para expresar la condena del gobierno al uso de la violencia por parte del régimen iraní contra los manifestantes”.

Según un comunicado de la institución, el ministerio también instó a “Irán a cumplir con sus obligaciones internacionales, incluido el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de asamblea”.

“Esto también se aplica a garantizar la libertad y a un acceso a internet sin trabas”, señaló.

En Reino Unido, la ministra de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, indicó asimismo que habían citado al embajador iraní “para subrayar la gravedad de este momento y exigir a Irán que rinda cuentas por los horribles informes” que recibió el gobierno británico sobre la situación en el país.

El escenario se tensó luego de que Estados Unidos dejara abierta la opción militar.
La amenaza de fuerza surgió en medio de denuncias por la represión de protestas en Irán. Foto: Anadolu via Getty Images

También convocó al embajador iraní el gobierno francés, anunció el ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot, para denunciar la “violencia de Estado que se abatió ciegamente sobre los manifestantes pacíficos”.

La ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, indicó el lunes que pudo verificar 648 muertes durante las manifestaciones, entre ellas las de nueve menores, pero advirtió que la cifra real de víctimas podría superar las 6.000. Además, reportó que hay más de 10.000 detenidos.

El 8 de enero, las autoridades impusieron además un bloqueo del acceso a internet en todo el territorio que dura ya más de 108 horas, según la oenegé especializada en ciberseguridad Netblocks.

Con información de AFP.

