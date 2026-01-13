Mundo

¿Quién es el expríncipe heredero de Irán que sueña con volver al poder?

El antiguo heredero de la caída monarquía ha declarado estar listo para asumir el poder en caso de que el régimen islámico cayera.

Redacción Mundo
13 de enero de 2026, 2:38 p. m.
Reza Pahlavi, expríncipe heredero de Irán.
Reza Pahlavi, expríncipe heredero de Irán. Foto: Getty Images

Reza Pahlavi fue criado para convertirse en sah de Irán, pero ha vivido exiliado desde la revolución de 1979 que depuso a su padre. Ahora emergió como una figura de unidad en las protestas que sacuden la República Islámica.

El grito de “¡Pahlavi volverá!” se ha convertido en un mantra de las protestas, y el hombre de 65 años radicado en Estados Unidos envía frecuentes mensajes por video en redes sociales llamando a la población a manifestarse. Incluso ofrece a los manifestantes consejos sobre estrategia y momentos adecuados para protestar.

El domingo en una entrevista con Fox News, Pahlavi afirmó estar “preparado para volver a Irán a la primera oportunidad”. No ha pisado Irán desde antes de la revolución que depuso a su padre, Mohamad Reza Pahlavi, poniendo fin a miles de años de mando imperial en el país.

Pahlavi ha demostrado tener “capacidad de hacer que los iraníes salgan a la calle”, comentó Jason Brodsky, del grupo Unidos Contra Irán Nuclear. “Ha habido consignas claramente pro-Pahlavi en las manifestaciones. ¿Significa que todos los iraníes que protestan quieren un retorno de la monarquía? No, pero hay una nostalgia por la era Pahlavi que ha estado creciendo desde hace un tiempo”, agregó.

Reza Pahlavi, expríncipe heredero de Irán.
Reza Pahlavi, expríncipe heredero de Irán. Foto: AFP

“Parece buena persona”

Reza Pahlavi se encontraba fuera de Irán durante la revolución. Abandonó el país en 1978 a los 17 años para entrenar como piloto militar en Estados Unidos. Su padre murió en 1980 en Egipto. Su madre, de 87 años, vive. Clement Therme, del Instituto Internacional de Estudios Iraníes, considera que Pahlavi no quedó marcado por los excesos del mando imperial debido a que salió del país en su adolescencia.

“Es un símbolo. Su nombre es muy conocido”, señaló Therme, quien describió a Pahlavi como “la principal figura popular de oposición” dentro y fuera de Irán. Pahlavi ha insistido en que no quiere ser coronado monarca de Irán, pero que está listo para encabezar una transición hacia un país libre y democrático.

Aun así, Pahlavi es una figura que polariza, incluso entre la oposición iraní. Ha condenado la represión que ha marcado la historia de la República Islámica, pero nunca criticó el mando autocrático de su padre, que se imponía con la temida policía secreta SAVAK.

Autoridades registran viviendas en su ofensiva contra la conexión satelital de Elon Musk.
Las protestas en Irán dejan cientos de muertos, aunque se sospecha que las cifras podrían llegar a los miles. Foto: Anadolu via Getty Images

Pahlavi ha defendido un Irán secular con mayores libertades sociales, especialmente para las mujeres, así como espacio para los partidarios de la República Islámica, pero su estilo comedido contrasta con el de algunos a su alrededor que abogan por castigar a sus adversarios.

“Pahlavi tiene muchos simpatizantes en Irán y su popularidad ha crecido los últimos días al perfilarse como el único líder opositor conocido a nivel nacional con algo parecido a un plan para enfrentar al régimen”, comentó Arash Azizi, profesor de la Universidad de Yale. “Pero sus seguidores son aún minoritarios en un país fuertemente dividido y una oposición fuertemente dividida”, acotó.

Tampoco ha generado reconocimiento internacional como líder alternativo en Irán. “Lo he visto y parece buena persona, pero no estoy seguro de que sea adecuado en este momento (reunirse con él) como presidente”, declaró el presidente estadounidense, Donald Trump.

Con información de AFP.

