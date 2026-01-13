Mundo

Aumentan los muertos en las protestas en Irán, mientras Trump amenaza a los socios comerciales del régimen islámico

Según informes independientes, “las fuerzas de seguridad están llevando a cabo matanzas a gran escala en el país”.

Redacción Mundo
13 de enero de 2026, 12:31 p. m.
Las fuerzas de seguridad iraníes siguen reprimiendo a los manifestantes
Las fuerzas de seguridad iraníes siguen reprimiendo a los manifestantes Foto: Anadolu via Getty Images

La ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, indicó este lunes, 12 de enero, que pudo verificar 648 muertes, entre ellas, las de nueve menores, pero advirtió que la cifra real de víctimas podría superar las 6.000. Además, reportó que hay más de 10.000 detenidos.

Human Rights Watch (HRW) ahondó diciendo que existen “informes fiables de que las fuerzas de seguridad están llevando a cabo matanzas a gran escala en el país”.

“El arrogante” Donald Trump será “derrocado”: palabras del líder supremo de Irán tras el aumento de las protestas

Según la prensa estatal iraní, decenas de miembros de las fuerzas de seguridad murieron en las protestas. Sus funerales se acabaron convirtiendo en grandes concentraciones a favor del Gobierno, que declaró tres días de luto oficial.

El canciller iraní, Abás Araqchi, declaró a Al Jazeera que el Ejecutivo “dialogó” con los manifestantes en los primeros días del movimiento y que solo ordenó que se cortara internet tras verse “confrontado a operaciones terroristas y darse cuenta de que las órdenes venían de fuera del país”.

Las manifestaciones sacuden el país desde el pasado 28 de diciembre.
Las manifestaciones sacuden el país desde el pasado 28 de diciembre. Foto: AFP

Respecto a las amenazas que ha lanzado Donald Trump en los últimos días, añadió: “Estamos preparados para cualquier eventualidad y esperamos que Washington elija una opción sensata. No importa qué opción elijan, estamos preparados para ello”. Catar dijo que una escalada entre Washington y Teherán sería “catastrófica” para Oriente Medio.

Frente a las grandes concentraciones de los últimos días, las autoridades convocaron contramanifestaciones el lunes en apoyo a la República Islámica, una movilización que representa una “advertencia” para Estados Unidos, declaró el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años y en el poder desde 1989.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, se declaró “horrorizado” por la represión de las protestas y llamó a “dejar de matar a manifestantes pacíficos”.

El príncipe heredero de Irán llama a la huelga general y asegura que se prepara para regresar al país
El presidente Donald Trump habla con la prensa durante un vuelo en el Air Force One a la Base Conjunta Andrews, Maryland.
El presidente Donald Trump advirtió a los socios comerciales de Irán. Foto: AP

Trump advierte a socios de Irán

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer un arancel del 25 % a cualquier país que comercie con Irán, en un intento de apretar al régimen de los ayatolás, cuya represión de las protestas dejó al menos 648 muertos, según una oenegé.

Las autoridades iraníes insisten en que están retomando el control tras las sucesivas manifestaciones, que empezaron hace dos semanas. Al principio iban dirigidas contra el aumento del costo de vida, pero con el paso de los días se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que ha gobernado Irán desde la revolución de 1979.

Este martes se restableció la conexión telefónica internacional, constató un periodista de AFP en Teherán, aunque los iraníes siguen sin poder acceder a internet por un bloqueo impuesto por las autoridades desde el 8 de enero que, según organizaciones de derechos humanos, busca ocultar la magnitud del derramamiento de sangre.

“Salga de Irán ahora”: Embajada virtual de Estados Unidos en Irán lanza alerta máxima a sus ciudadanos tras protestas

Trump, que ha amenazado con intervenir militarmente en Irán, anunció el lunes en redes sociales que dicho arancel del 25 % se aplicaría “inmediatamente” en sus actividades en Estados Unidos a los socios comerciales de la República Islámica. Los principales socios comerciales de Irán son China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos e Irak, según la base de datos económicos Trading Economics.

Poco después, Pekín respondió que “protegerá decididamente sus legítimos derechos e intereses” y consideró que “no hay ganadores en una guerra arancelaria”. La Casa Blanca afirmó el lunes que Trump no tiene ningún “temor” a atacar militarmente a Irán, pero que, de momento, está dando prioridad a la diplomacia.

*Con información de AFP.

