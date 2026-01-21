Trump promete “borrar” Irán de la tierra si las autoridades iraníes deciden acabar con él

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el martes al régimen de Irán que su país responderá con fuerza si Teherán actúa según las supuestas amenazas de asesinato en su contra, que han venido aumentando con el pasar de los días, en medio de una gran presión social e internacional contra la dictadura islámica dirigida por el ayatolá Alí Jamenei.

“No deberían estar haciéndolo, pero les dejé una notificación. Si pasa algo, vamos a volar todo el país”, dijo el presidente Trump en una entrevista con NewsNation, respondiendo a una pregunta sobre las continuas amenazas de los líderes iraníes contra su vida, amenazas que el mandatario ha dicho varias veces cuando se le pregunta por la situación.

Además, Trump dijo que el expresidente Joe Biden “debería haber dicho algo” en su momento cuando el mandatario demócrata estaba en el poder, esto cuando se hicieron declaraciones similares por primera vez, argumentando que los líderes anteriores no respondieron con contundencia. “Si amenazaran a alguien, ni siquiera a un presidente, sino a alguien como lo hicieron conmigo, los golpearía muy fuerte”, dijo.

Donald Trump respondió a las amenazas del régimen de Alí Jamenei, líder supremo de Irán. Foto: Getty Images

Posteriormente, el presidente republicano lanzó la advertencia más grande contra el régimen de Irán en caso de que sufriera un atentado en su contra ordenado por la dictadura de Teherán. “Tengo instrucciones muy firmes: si pasa cualquier cosa, los borrarán de la faz de la tierra”, añadió Trump ante la pregunta de la periodista en la entrevista.

A primera hora del martes, en respuesta a cualquier amenaza contra el ayatolá Alí Jamenei, el general iraní Abolfazl Shekarchi dijo que Trump ya sabía que Teherán no se contendría si los papeles se invertían.

“Trump sabe que si se extiende una mano de agresión hacia nuestro líder, no solo cortaremos esa mano, y esto no es un mero eslogan”, dijo Shekarchi citado por medios estatales iraníes. “Pero prenderemos fuego a su mundo y no les dejaremos ningún refugio seguro en la región”, añadió.

El presidente Donald Trump respondió a las amenazas de Teherán en contra de su vida. Foto: AP

Irán sigue en el ojo del huracán por las protestas en todo el país provocadas por la fuerte devaluación del rial, la creciente inflación de la economía y los altos precios de los alimentos, con manifestaciones que se han extendido desde Teherán a varias ciudades en toda la nación, que provocaron una respuesta de parte del régimen, la cual ha sido condenada por gran parte de la comunidad internacional.

Desde el 28 de diciembre, Irán es escenario de un amplio movimiento de protesta cuya represión ha causado al menos 4.029 muertos; más de 26.000 han sido arrestadas y más de 5.800 han resultado heridas durante los disturbios, según las cifras de la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA).