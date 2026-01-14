Mundo

La insólita petición del régimen de Irán a la ONU tras el apoyo de Donald Trump a los manifestantes

Esto llega luego de que Trump pidiera a los protestantes “tomar las instituciones” iraníes en manos del régimen islámico.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
14 de enero de 2026, 10:59 a. m.
"Estados Unidos amenaza con el militarismo. En mi opinión, esta amenaza es imprudente", dijo Jamenei durante un encuentro con estudiantes.
"Estados Unidos amenaza con el militarismo. En mi opinión, esta amenaza es imprudente", dijo Jamenei durante un encuentro con estudiantes. Foto: Fotomontaje SEMANA

El régimen iraní instó “urgentemente” a Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad que condenen de forma “inequívoca” las amenazas vertidas por las autoridades de Estados Unidos sobre un ataque militar y su “injerencia” en asuntos internos del país centroasiático, después de que Trump alentara en redes sociales a los manifestantes iraníes a seguir saliendo a las calles y a “tomar el control” de las instituciones.

“La República Islámica de Irán insta urgentemente al secretario general (de la ONU, António Guterres), al Consejo de Seguridad y, en particular, a sus miembros responsables, a que cumplan con las responsabilidades que les incumben en virtud de la Carta, condenando de manera inequívoca todas las formas de incitación a la violencia, las amenazas de uso de la fuerza y la injerencia en los asuntos internos de Irán por parte de Estados Unidos”, reza una carta del embajador iraní ante Naciones Unidas, Amir-Saeid Iravani.

¿Quién es el expríncipe heredero de Irán que sueña con volver al poder?

La misiva, difundida en redes sociales por la Misión Permanente de Irán ante la ONU, pide asimismo a Guterres y al presidente del Consejo de Seguridad, Abukar Dahir Osman, que emplacen “a Estados Unidos y al régimen israelí a que pongan fin de inmediato a sus políticas y prácticas desestabilizadoras”, tras atribuir a estos dos países una “responsabilidad jurídica directa e innegable por la pérdida de vidas civiles inocentes” en las protestas.

Manifestantes contra el régimen iraní queman una imagen del ayatolá Alí Jamenei durante una concentración frente a la embajada de Irán, en el centro de Londres
Manifestantes contra el régimen iraní queman una imagen del ayatolá Alí Jamenei. Foto: AFP

Teherán solicitó en el mismo escrito a los dos dirigentes de la ONU que “adviertan a Estados Unidos contra cualquier posible error de cálculo que les lleve a cometer actos de agresión militar contra la República Islámica de Irán”.

Mundo

Senador Rick Scott arremete contra Gustavo Petro a pocos días de su reunión con Donald Trump: “Si yo fuera Petro yo renunciaría, es un terrorista”

Noticias Estados Unidos

¿Habrá cheques de 2.000 dólares para los estadounidenses? Esto fue lo último que dijo Trump sobre el posible envío de dinero

Deportes

Último día para votar en la NBA por los jugadores en el All Stars 2026: estos son los mejores de la temporada

Mundo

Departamento de Estado informa que Venezuela empezó a liberar a ciudadanos estadounidenses

Noticias Estados Unidos

Migrantes están muriendo en custodia del ICE, esta es la cantidad de personas fallecidas en 2026, luego de cifras históricas en 2025

Confidenciales

Delcy Rodríguez publica en X un sorpresivo mensaje, tras más de un año de silencio en la red social

Noticias Estados Unidos

Donald Trump se hace viral por un gesto obsceno; también le dijo grosería a un trabajador durante visita a una fábrica de carros

Opinión

Unión de estados republicanos de América

Política

Los detalles de la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores: le pidieron a Petro bajar el tono en X, ordenar la agenda y cuidar el vínculo con EE. UU.

Mundo

Diosdado Cabello anuncia que “se está avanzando” en la reapertura de embajadas entre Estados Unidos y Venezuela

Por otra parte, instó también a “todos” los Estados miembros a que “se abstengan de realizar declaraciones o acciones provocativas e irresponsables que violen la Carta de Naciones Unidas”, incluyendo su soberanía, integridad territorial e independencia política.

María Corina Machado se solidariza con el pueblo de Irán en medio de las protestas: “Nuestras dos naciones se abren paso”

El documento llega después de que el inquilino de la Casa Blanca alentara a los manifestantes a “tomar las instituciones” iraníes, por el que el embajador iraní ha acusado a Trump de “incitar abiertamente a la violencia dentro” del país en manos del régimen islámico.

x
Donald Trump mostró su respaldo abierto a los manifestantes en Irán. Foto: Getty Images

“Esta imprudente declaración fomenta explícitamente la desestabilización política, incita e invita a la violencia y amenaza la soberanía, la integridad territorial y la seguridad nacional de la República Islámica de Irán. Constituye una violación flagrante de los principios fundamentales del Derecho Internacional consagrados en la Carta de Naciones Unidas”, dice el texto.

En este sentido, denuncia que “esta retórica intervencionista forma parte de una pauta continua y creciente encaminada a la desestabilización política por parte de Trump”, y ha enmarcado la declaración del mandatario estadounidense de este martes en “el fracaso de la guerra de 12 días” contra Irán de junio de 2025.

Aumentan los muertos en las protestas en Irán, mientras Trump amenaza a los socios comerciales del régimen islámico

Esto en la llamada “política más amplia de cambio de régimen llevada a cabo mediante la denominada campaña de máxima presión, la escalada de sanciones unilaterales ilegales, la desestabilización social y económica deliberada, la propagación sistemática de la inseguridad y la incitación a los jóvenes a enfrentarse al Gobierno de la República Islámica de Irán”.

Con información de Europa Press.

Más de Mundo

.

La insólita petición del régimen de Irán a la ONU tras el apoyo de Donald Trump a los manifestantes

Al senador Rick Scott, Gustavo Petro y Donald Trump

Senador Rick Scott arremete contra Gustavo Petro a pocos días de su reunión con Donald Trump: “Si yo fuera Petro yo renunciaría, es un terrorista”

Donald Trump, dolar reserva Federal

¿Habrá cheques de 2.000 dólares para los estadounidenses? Esto fue lo último que dijo Trump sobre el posible envío de dinero

NEW YORK, NEW YORK - MAY 21: Tyrese Haliburton #0 of the Indiana Pacers is congratulated by his teammates after scoring a game-tying basket against the New York Knicks as time expires in the fourth quarter in Game One of the Eastern Conference Finals of the 2025 NBA Playoffs at Madison Square Garden on May 21, 2025 in New York City. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Al Bello/Getty Images)

Último día para votar en la NBA por los jugadores en el All Stars 2026: estos son los mejores de la temporada

EE.UU. confiscó un avión de propiedad de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela

Departamento de Estado informa que Venezuela empezó a liberar a ciudadanos estadounidenses

x

Migrantes están muriendo en custodia del ICE, esta es la cantidad de personas fallecidas en 2026, luego de cifras históricas en 2025

La vicepresidenta Delcy Rodríguez calificó la llegada de los buques estadounidenses como una “agresión psicológica”.

Delcy Rodríguez publica en X un sorpresivo mensaje, tras más de un año de silencio en la red social

x

Donald Trump se hace viral por un gesto obsceno; también le dijo grosería a un trabajador durante visita a una fábrica de carros

x

Muere Claudette Colvin: esta es la historia de la afroamericana que en 1955 no le cedió el asiento a una mujer blanca

María Corina Machado, Donald Trump

Régimen venezolano planea enviar a un funcionario a EE. UU. el mismo día de la visita de María Corina Machado

Noticias Destacadas