La insólita petición del régimen de Irán a la ONU tras el apoyo de Donald Trump a los manifestantes

El régimen iraní instó “urgentemente” a Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad que condenen de forma “inequívoca” las amenazas vertidas por las autoridades de Estados Unidos sobre un ataque militar y su “injerencia” en asuntos internos del país centroasiático, después de que Trump alentara en redes sociales a los manifestantes iraníes a seguir saliendo a las calles y a “tomar el control” de las instituciones.

“La República Islámica de Irán insta urgentemente al secretario general (de la ONU, António Guterres), al Consejo de Seguridad y, en particular, a sus miembros responsables, a que cumplan con las responsabilidades que les incumben en virtud de la Carta, condenando de manera inequívoca todas las formas de incitación a la violencia, las amenazas de uso de la fuerza y la injerencia en los asuntos internos de Irán por parte de Estados Unidos”, reza una carta del embajador iraní ante Naciones Unidas, Amir-Saeid Iravani.

La misiva, difundida en redes sociales por la Misión Permanente de Irán ante la ONU, pide asimismo a Guterres y al presidente del Consejo de Seguridad, Abukar Dahir Osman, que emplacen “a Estados Unidos y al régimen israelí a que pongan fin de inmediato a sus políticas y prácticas desestabilizadoras”, tras atribuir a estos dos países una “responsabilidad jurídica directa e innegable por la pérdida de vidas civiles inocentes” en las protestas.

Manifestantes contra el régimen iraní queman una imagen del ayatolá Alí Jamenei. Foto: AFP

Teherán solicitó en el mismo escrito a los dos dirigentes de la ONU que “adviertan a Estados Unidos contra cualquier posible error de cálculo que les lleve a cometer actos de agresión militar contra la República Islámica de Irán”.

Por otra parte, instó también a “todos” los Estados miembros a que “se abstengan de realizar declaraciones o acciones provocativas e irresponsables que violen la Carta de Naciones Unidas”, incluyendo su soberanía, integridad territorial e independencia política.

El documento llega después de que el inquilino de la Casa Blanca alentara a los manifestantes a “tomar las instituciones” iraníes, por el que el embajador iraní ha acusado a Trump de “incitar abiertamente a la violencia dentro” del país en manos del régimen islámico.

Donald Trump mostró su respaldo abierto a los manifestantes en Irán. Foto: Getty Images

“Esta imprudente declaración fomenta explícitamente la desestabilización política, incita e invita a la violencia y amenaza la soberanía, la integridad territorial y la seguridad nacional de la República Islámica de Irán. Constituye una violación flagrante de los principios fundamentales del Derecho Internacional consagrados en la Carta de Naciones Unidas”, dice el texto.

En este sentido, denuncia que “esta retórica intervencionista forma parte de una pauta continua y creciente encaminada a la desestabilización política por parte de Trump”, y ha enmarcado la declaración del mandatario estadounidense de este martes en “el fracaso de la guerra de 12 días” contra Irán de junio de 2025.

Esto en la llamada “política más amplia de cambio de régimen llevada a cabo mediante la denominada campaña de máxima presión, la escalada de sanciones unilaterales ilegales, la desestabilización social y económica deliberada, la propagación sistemática de la inseguridad y la incitación a los jóvenes a enfrentarse al Gobierno de la República Islámica de Irán”.

Con información de Europa Press.