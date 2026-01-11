Mundo

María Corina Machado se solidariza con el pueblo de Irán en medio de las protestas: “Nuestras dos naciones se abren paso”

La líder venezolana se refirió a la difícil situación que se vive en Irán y envió un mensaje contundente.

Redacción Mundo
11 de enero de 2026, 2:38 p. m.
María Corina Machado se refirió a la difícil situación que vive Irán en medio de las protestas. Foto: AP

La líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de Paz, se pronunció este domingo, 11 de enero, frente a la difícil situación que se vive en Irán, en medio de las protestas de la gente.

Machado, a través de su cuenta en X, lanzó un contundente mensaje de apoyo al pueblo de Irán y se solidarizó con las causas que reclaman en medio de lo que consideró como una “brutal agresión”.

El príncipe heredero de Irán llama a la huelga general y asegura que se prepara para regresar al país

Mi profundo respeto al valiente pueblo de Irán que a esta hora permanece protestando en las calles de más de 100 ciudades de ese país, a pesar de la brutal represión que enfrentan”, escribió la Premio Nobel de Paz.

Machado señaló que “los iraníes rechazan el hambre y la opresión a la que han estado sometidos durante años por parte de un régimen autoritario” y aseguró que ese régimen “se infiltró en América Latina para asociarse con sistemas criminales como el chavismo en Venezuela”.

La líder opositora se refirió a la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y el momento que atraviesa Venezuela mientras el líder del régimen es “obligado a enfrentar a la justicia”.

“Hoy, cuando Maduro ha sido obligado a enfrentar la justicia, y cuando el pueblo de Irán desafía la brutalidad de un régimen autoritario —que también se creía eterno— y sus aliados, nuestras dos naciones se abren paso para decidir libremente su futuro, lejos de toda coacción y violencia”, manifestó.

Finalmente, en su mensaje declaró su respaldo al pueblo de Irán: “Toda mi fuerza y respaldo en estas horas, y mi solidaridad a las familias de los héroes fallecidos. Nuestra hora se acerca. Muy pronto, los pueblos de Irán y Venezuela seremos libres”.

Irán es escenario de una ola de protestas sin precedentes que comenzaron a finales de diciembre y continúan por decimocuarto día consecutivo, con casi 200 ciudades involucradas en las 31 provincias iraníes.

Papa León XIV pide paz en Irán y Siria “donde persistentes tensiones que están provocando la muerte de muchas personas”

El balance —según ONG— es de aproximadamente 190 víctimas entre los manifestantes, debido a la feroz represión del régimen, y de más de 2.000 arrestos.

Las autoridades iraníes convocaron para el mediodía del próximo lunes una gran concentración de respaldo, en un momento que está a punto de cumplirse una semana de protestas y disturbios que estallaron tras el desplome del rial, la moneda nacional, y que han degenerado en una espiral de violencia y represión.

Los manifestantes participan en una manifestación en Berlín, Alemania, en apoyo a las protestas masivas a nivel nacional en Irán contra el gobierno.
Los manifestantes participan en una manifestación en Berlín, Alemania, en apoyo a las protestas masivas a nivel nacional en Irán contra el gobierno. Foto: AP

Se celebrará una gran manifestación pública para condenar las acciones de los alborotadores y terroristas armados. La manifestación tendrá lugar el lunes 12 de enero en la Plaza de la Revolución Islámica de Teherán”, hizo saber la agencia semioficial Tasnim.

*Con información de Europa Press

