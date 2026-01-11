Papa León XIV pide paz en Irán y Siria “donde persistentes tensiones que están provocando la muerte de muchas personas”

El papa León XIV lanzó este domingo, 11 de enero, un llamado al diálogo y a la paz en Irán y en Siria, y dirigió sus oraciones a los ucranianos, tras los ataques rusos contra las instalaciones energéticas.

El pronunciamiento se dio durante el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro, donde pidió “que se cultive con paciencia el diálogo y la paz” en Irán y Siria, “donde persistentes tensiones que están provocando la muerte de muchas personas”.

Al finalizar el rezo, el Papa dirigió un pensamiento “a lo que está sucediendo en estos días en Oriente Medio”, en particular en Irán y en Siria, e insistió en la necesidad de “perseguir el bien común en toda la sociedad”.

“Espero y rezo por la paciente construcción del diálogo y de la paz, para el bien común de toda la sociedad”, declaró desde el Vaticano.

También se refirió a Ucrania, donde “nuevos ataques, particularmente graves y dirigidos a infraestructuras energéticas precisamente cuando el frío se hace más duro, afectan gravemente a la población civil”.

Foto: AP

En este sentido, el Papa afirmó que reza “por quien sufre” y renovó su llamado a cesar “las violencias” y a “intensificar los esfuerzos para llegar a la paz” tanto en Oriente Próximo como en Ucrania.

Estos ataques “han golpeado duramente a la población civil, mientras el frío se intensifica”, declaró el líder de los 1.400 millones de católicos en el mundo.

Irán es escenario de una ola de protestas sin precedentes que comenzaron a finales de diciembre y continúan por decimocuarto día consecutivo, con casi doscientas ciudades involucradas en las 31 provincias iraníes.

El balance —según ONG— es de aproximadamente 190 víctimas entre los manifestantes, debido a la feroz represión del régimen, y de más de 2 mil arrestos.

En Siria, en cambio, continúan los enfrentamientos en Alepo entre el ejército gubernamental y las milicias kurdas de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), que han provocado muertos y heridos.

Bendición a los niños bautizados

Al momento de los saludos después del Ángelus, el sumo pontífice, en medio del día de la fiesta del Bautismo del Señor, extendió la bendición a los niños que fueron bautizados en la mañana de este domingo en la Capilla Sixtina y a los que recibirán el sacramento en estos días “en Roma y en todo el mundo”.

