El papa León XIV vuelve a alzar la voz por Venezuela y exige respeto a la voluntad del pueblo

El pontífice reclamó garantías para los derechos humanos y civiles de todos los venezolanos y exhortó a trabajar por un futuro de estabilidad y concordia.

Redacción Mundo
9 de enero de 2026, 1:03 p. m.
León XIV durante su discurso reiteró su llamado a respetar la voluntad del pueblo venezolano
León XIV durante su discurso reiteró su llamado a respetar la voluntad del pueblo venezolano Foto: Captura de imagen X @WalterVMG

El papa León XIV renovó su llamado a que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se protejan plenamente los derechos humanos y civiles, al tiempo que instó a los actores políticos y a la comunidad internacional a trabajar por un futuro de estabilidad y concordia.

El pronunciamiento, difundido por el Vaticano, reforzó la postura de la Santa Sede frente a la prolongada crisis política y social que atraviesa Venezuela.

Un mensaje ante la comunidad internacional

El papa León XIV reiteró el 9 de enero de 2026, durante su discurso ante el cuerpo diplomático acreditado en el Vaticano, su llamado a que se salvaguarden plenamente los derechos humanos y civiles.

El pronunciamiento, realizado en un foro clave de la diplomacia internacional, reafirma la postura de la Santa Sede frente a la prolongada crisis política e institucional que atraviesa el país sudamericano.

En su mensaje, el pontífice subrayó la necesidad de avanzar hacia un futuro de estabilidad y concordia, en un contexto regional marcado por tensiones persistentes y un impacto humanitario que trasciende las fronteras venezolanas.

La intervención se inscribe en una línea constante del Vaticano de exhortar al diálogo, la convivencia democrática y la protección de la dignidad humana.

El papa insistió en que la paz social y política solo puede construirse a partir del respeto a la voluntad ciudadana y del fortalecimiento de las garantías civiles fundamentales.

La referencia explícita a Venezuela se produjo mientras la comunidad internacional sigue de cerca la evolución de la situación política del país, así como las denuncias sobre violaciones de derechos humanos y las consecuencias regionales de la crisis, incluida la migración masiva.

El mensaje papal llega mientras el país atraviesa un momento sensible, tras anuncios oficiales sobre la liberación de presos por razones políticas.

Continuidad del llamado del Vaticano sobre Venezuela

El pronunciamiento del 9 de enero reformó mensajes previos emitidos por la Santa Sede en relación con Venezuela, en los que se ha insistido en soluciones pacíficas, inclusivas y sostenibles.

La diplomacia vaticana ha mantenido históricamente una posición de acompañamiento pastoral al pueblo venezolano y de exhortación a los actores políticos para que prioricen el bien común y la reconciliación nacional.

Desde el Vaticano se ha reiterado que el respeto a los derechos humanos y civiles no solo es una obligación jurídica, sino una condición indispensable para alcanzar la estabilidad y la concordia a largo plazo.

