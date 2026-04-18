“Vivimos en burbujas”: el papa León XIV lanza fuerte crítica contra la inteligencia artificial

El papa León XIV lanzó el viernes una de sus advertencias más contundentes sobre el impacto de la inteligencia artificial, al señalar que su uso está contribuyendo a profundizar divisiones sociales, generar conflictos y alterar la relación de las personas con la verdad.

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La IA y el riesgo de una realidad simulada

Durante su intervención en la Universidad Católica de África Central, en Yaundé, el pontífice denunció el uso de la inteligencia artificial (IA) para fomentar “la polarización, los conflictos, los miedos y la violencia” y las “devastaciones ambientales y sociales” causadas por “la frenética búsqueda” de tierras raras, que alimentan los servidores informáticos.

Desde Yaundé, el papa León XIV lanzó una fuerte advertencia sobre los efectos de la inteligencia artificial. Foto: AFP

“El desafío que plantean estos sistemas es más profundo de lo que parece, no se trata sólo del uso de nuevas tecnologías, sino de la sustitución progresiva de la realidad por la simulación de esta”, declaró.

También señaló que el problema no se limita a fallos técnicos o errores en los sistemas, sino que implica un cambio estructural en la forma en que las personas perciben el mundo y construyen la verdad.

“Vivimos como dentro de burbujas”

Uno de los puntos centrales de su discurso giró en torno a los efectos sociales de la tecnología.

“Cuando la simulación se vuelve norma, (...) vivimos como dentro de burbujas impermeables unas con otras, nos sentimos amenazados por cualquiera que sea diferente”, lamentó.

“Así es como se extienden la polarización, los conflictos, los miedos y la violencia. No está en juego un simple riesgo de error, sino una transformación de la relación misma con la verdad”, agregó.

El contexto político y el uso de imágenes con IA

El pronunciamiento del papa se produce en medio de crecientes críticas por el uso político de contenidos generados con inteligencia artificial. Uno de los casos recientes involucra al expresidente estadounidense Donald Trump, quien ha difundido imágenes creadas con IA en distintos contextos.

Ilustración de Donald Trump con estética religiosa generó críticas y cuestionamientos. Foto: Captura de pantalla de Truth Social @realdonaldtrump

Después de que el papa criticara la guerra en Irán, Trump publicó una imagen en la que aparece representado como un santo, inspirada en la iconografía cristiana. La ilustración fue eliminada un día después, pero generó debate sobre los límites del uso de estas herramientas en el ámbito político.

Un llamado a priorizar lo humano

En su intervención en Yaundé, Robert Francis Prevost —nombre de pila del papa— también dirigió un mensaje directo a los jóvenes, al instarlos a optar por “la alteridad de las personas de carne y hueso” en lugar de la “respuesta funcional” de los chatbots, cuyo uso se ha vuelto cada vez más común.

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El costo ambiental de la revolución digital

Más allá del impacto social, el papa también puso el foco en las consecuencias ambientales de la inteligencia artificial. “En el contexto de la revolución digital”, denunció “las devastaciones ambientales y sociales provocadas por la frenética búsqueda de materias primas y tierras” raras.

La IA depende en gran medida de la extracción de cobalto, un recurso clave para el funcionamiento de sus infraestructuras tecnológicas, especialmente los servidores de alto consumo energético. Esta actividad minera, concentrada en gran parte en África, implica altos costos ambientales, sociales y humanos para la región.

*Con información de AFP.