⁠¿Caerá otro tirano? Donald Trump aumenta la presión contra Irán en medio de la masacre de manifestantes

El régimen de Irán vive sus horas más críticas desde la Revolución islámica que lo llevó al poder en 1979. Esto por cuenta de las manifestaciones civiles que estallaron a finales de diciembre del año pasado pidiendo el fin de la dictadura del ayatola Alí Jamenei, además del hartazgo político existente por cuenta de la crisis hídrica, la inflación desorbitada, el aumento de los precios de los alimentos y la incipiente recesión económica que volcó a la población a las calles.

La respuesta del régimen islámico fue una represión sin precedentes, en la que las autoridades han masacrado a cientos de personas; incluso se especula, según medios internacionales, que los civiles fallecidos llegaron a los miles. Según Human Rights Watch, hay más de 3.400 muertos y más de 10.000 detenidos por las fuerzas de seguridad islámicas, mientras que los manifestantes han asesinado a más de 140 miembros de las autoridades armadas.

Ante este caos y con el país al borde del colapso por la represión a los manifestantes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no dejó que la situación permaneciera igual y elevó el tono de sus advertencias, dejando abierta la posibilidad de acciones más contundentes. Aunque no ha anunciado una intervención militar inmediata, el mandatario ha insistido en que “todas las opciones están sobre la mesa” y les dijo a los protestantes que la ayuda “ya iba en camino”.

Manifestantes contra el régimen iraní queman una imagen del ayatolá Alí Jamenei durante una concentración frente a la embajada de Irán, en el centro de Londres Foto: AFP

Al cierre de esta edición, Donald Trump no había autorizado ningún ataque directo contra Irán o la Guardia Revolucionaria al servicio del régimen, aunque no se descarta una ofensiva del Gobierno estadounidense contra la dictadura que desde el primer mandato del republicano ha intentado derrocar de varias formas y no ha temido atacar territorio iraní en otros momentos.

“Donald Trump ha creado el ambiente para un ataque porque lo que ha sucedido en Irán es que hay una movilización que surge de un agravio económico. Esto quiere decir que hay una suerte de precarización de la economía. Pero estas condiciones de vida en Irán se han ido agravando más allá del manejo del Gobierno, que no tiene planes para la recuperación económica, esencialmente por las sanciones de la administración Trump”, asegura Manuel Camilo González, profesor de la Universidad Javeriana.

El Gobierno iraní acusa a Estados Unidos de intentar instrumentalizar las protestas para debilitar al régimen y promover un cambio de poder desde el exterior. Las autoridades han rechazado las advertencias de Trump, calificándolas de injerencistas, y han reafirmado que responderán con firmeza a cualquier agresión extranjera. Al mismo tiempo, el régimen busca mostrar control interno, pese a la persistencia del descontento social.

Manifestaciones en Irán. Foto: Anadolu via Getty Images

Sin una fuerte intervención extranjera, parece casi imposible que el régimen iraní caiga, más cuando Estados Unidos afirmó el jueves pasado que Irán suspendió 800 ejecuciones de manifestantes ante la presión ejercida por Donald Trump, lo cual podría disminuir la tensión entre ambas naciones, a pesar de la promesa del líder republicano de apoyar a la ciudadanía que protesta contra la dictadura islámica.

“Tienen que existir otras variables importantes como, por ejemplo, fracturas, quiebres dentro de la burocracia y la élite autoritaria, particularmente los burócratas con armas, es decir, la idea de los de todo el estamento militar. Particularmente, hay que pensar un poco cómo está, digamos, cómo es la línea de mando, si eso se puede quebrar entre el líder supremo y las diversas fuerzas que componen, obviamente, las Fuerzas Armadas iraníes”, manifiesta González sobre un posible cambio de régimen en el país asiático.