Estados Unidos está desplazando al menos un portaaviones hacia Oriente Medio a medida que aumentan las tensiones con Irán

Fuentes militares afirman que se preparan para escenarios “más ofensivos” en medio de las tensiones con el régimen iraní

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

16 de enero de 2026, 1:07 a. m.
Portaaviones de la US Navy se dirige a Oriente medio en medio de las tensiones entre EE.UU. e Irán
Portaaviones de la US Navy se dirige a Oriente medio en medio de las tensiones entre EE.UU. e Irán Foto: AFP - Montaje: Semana

Altos oficiales militares confirmaron que Estados Unidos está movilizando activos estratégicos hacia Oriente Medio para fortalecer su presencia y ofrecer opciones militares claras, incluyendo la posibilidad de una acción ofensiva contra Irán, así lo informó Fox News

Un portaaviones de la Marina de los EE. UU. ya se dirige hacia la región, aunque aún no está confirmado si se trata del USS Abraham Lincoln o de uno de los que recientemente zarparon desde Virginia o San Diego.

Portaaviones USS Abraham Lincoln (CVN-72) en aguas de Asia. Foto: Getty Images

Fuentes “bien posicionadas” señalaron a Fox News que este despliegue forma parte de un proceso que los militares llaman “setting the force” (“estableciendo la fuerza” en español). Esto implica el envío de activos aéreos, terrestres y marítimos en los próximos días y semanas para asegurar que la Casa Blanca tenga alternativas militares bajo cualquier escenario que plantee el régimen de Teherán.

Una fuente anónima indicó que, si Trump decide autorizar una operación militar, no sería una respuesta defensiva tradicional, sino que “será diferente, más ofensiva” y estará diseñada para imponer costos estratégicos al liderazgo iraní.

Además del posible despliegue naval, se espera que sistemas avanzados de defensa antimisiles se envíen a la región para fortalecer la protección de las bases estadounidenses y de Israel, un aliado clave en la zona.

Hasta el momento, el Pentágono no ha emitido una declaración oficial sobre estas movilizaciones, lo que refuerza que se trata de una fase preparatoria de opciones más amplias en caso de que las acciones del régimen iraní continúen escalando.

Funcionarios de la administración Trump confirmaron al medio estadounidense que actualmente hay unos 30.000 soldados estadounidenses asignados a la región del Comando Central de EE. UU.

La presencia naval estadounidense actual en la región incluye tres destructores, tres Buques de Combate Litoral y tres portaaviones estadounidenses están desplegados en otros lugares del continente.

.
Donald Trump en tensiones con Irán. Foto: Fotomontaje SEMANA/Getty

El movimiento de Donald Trump llega tras haber anunciado la negativa de alguna intervención al territorio de Irán. Cabe resaltar que no ha habido hasta el momento declaraciones oficiales de un posible desistimiento por parte de los Estados Unidos de realizar alguna operación en Teherán.

De acuerdo con información de NBC, distintos funcionarios israelíes y también de países árabes habían mencionado a los Estados Unidos que el régimen iraní no está tan débil como para pretender que un ataque único lo derrocara.

La Casa Blanca dijo el jueves que Irán suspendió 800 ejecuciones previstas para el miércoles, en medio de amenazas del presidente Donald Trump de recurrir a fuerza militar ante la respuesta de Teherán a la ola de manifestaciones contra el gobierno.

“El presidente entiende que se suspendieron las 800 ejecuciones que estaban programadas y que se suponía que iban a tener lugar ayer (miércoles)”, declaró la secretaria de prensa, Karoline Leavitt.

“Todas las opciones siguen sobre la mesa para el presidente”, afirmó, y añadió que Trump había advertido a Teherán de “graves consecuencias” si el régimen iraní daba de baja a más manifestantes.

