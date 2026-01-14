Estados Unidos

Así es el portaaviones USS Abraham Lincoln que realiza entrenamientos militares en Asia tras las amenazas de Trump de intervenir en Irán

El Gobierno norteamericano sostiene que tomará medidas si Irán asesina manifestantes en una movilización social sin precedentes.

Redacción Mundo
15 de enero de 2026, 2:41 a. m.
Se trata del quinto portaaviones más grande que tiene Estados Unidos.
Se trata del quinto portaaviones más grande que tiene Estados Unidos. Foto: Getty Images

En medio de las tensiones que se han desatado en Irán, por las manifestaciones masivas en contra del régimen que se han tornado violentas y con severas represiones sociales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con intervenir si el gobierno asesina protestantes.

Pese a que varias ONG que monitorean la situación han registrado más de 3.000 muertos desde el inicio de las manifestaciones, a finales de diciembre del año pasado, el país de norte América no ha tomado medidas.

Sin embargo, el superportaaviones de la Armada estadounidense, el USS Abraham Lincoln (CVN-72), ha iniciado entrenamientos militares en el Mar de China Meridional, cerca de territorio iraní, de acuerdo con la prensa estadounidense.

x
Es un buque de guerra de propulsión nuclear. Foto: Getty Images/Stocktrek Images

Este portaaviones, de propulsión nuclear, fue desplegado en Asia a finales de noviembre del 2025 desde San Diego, en Estados Unidos. Hasta el momento, no se ha confirmado que las operaciones con fuego real de esta nave de guerra tenga relación con la situación en Irán.

“Los portaaviones son la pieza clave de las fuerzas navales estadounidenses“, se lee en la página web del portaaviones nombrado como el decimosexto presidente de Estados Unidos.

Diariamente, este tipo de transporte ejerce las instrucciones de navegación del Jefe de Operaciones Navales (CNO): ‘Primero la guerra. Estar listo, y operar hacia adelante’“.

x
Presidente de EE. UU., Donald Trump. Foto: Getty Images

De acuerdo con los detalles de este equipo naval, “es el quinto portaaviones estadounidense de la clase Nimitz”. Los portaaviones de ese tipo, que son los buques de guerra más grandes del mundo, “apoyan y operan aeronaves que atacan objetivos aéreos, a flote y en tierra que amenazan el libre uso del mar, y realizan operaciones sostenidas de proyección de poder en apoyo de las fuerzas estadounidenses y de la coalición”.

Irán cerró su espacio aéreo y pasó a un estado de máxima alerta

“El portaaviones y su grupo de ataque también participan en operaciones de seguridad marítima para interceptar amenazas a la marina mercante y prevenir el uso del mar con fines terroristas y de piratería”, amplía la información oficial del USS Abraham Lincoln.

x
El USS Abraham Lincoln (CVN-72) fue desplegado desde noviembre del 2025. Foto: Getty Images

“Los portaaviones también ofrecen capacidades únicas de respuesta ante desastres y asistencia humanitaria”, se lee también en el portal de internet.

La insólita petición del régimen de Irán a la ONU tras el apoyo de Donald Trump a los manifestantes

Es común que sean enviados al continente asiático para llevar a cabo allí sus entrenamientos. No obstante, ha levantado sospechosas sobre una posible acción militar en caso de que Estados Unidos decida tomar represalias contra el régimen iraní.

