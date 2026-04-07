Precio del petróleo se desploma tras anuncio de Donald Trump de alto al fuego con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un cese al fuego con Irán por dos semanas, luego de que este martes, 7 de abril, había advertido que atacaría el país: “Esta noche morirá toda una civilización”

Precio del dólar en las casas de cambio para el martes 7 de abril

Trump declaró el martes que suspende los ataques a Irán si Teherán reabre el estrecho de Ormuz, de importancia vital.

“Acepto suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un período de dos semanas”, publicó Trump en las redes sociales poco más de una hora antes de que venciera su plazo, tras conversaciones con mediadores paquistaníes.

Donald Trump, presidente Estados Unidos. Foto: AFP

Con este anuncio, los mercados de petróleo a nivel mundial empezaron a mostrar una reducción en el precio en las diversas líneas de negocio que tiene la industria.

Actualmente, el precio del brent tiene una reducción en su precio de -0.46 %, por otra parte, el crudo WTI ha tenido una modificación de -9,24 %.

Precio a largo plazo

Tras un breve repunte de casi el 5 % durante la sesión, el precio del crudo West Texas Intermediate (WTI), la referencia estadounidense, para entrega en mayo, subió solo un 0,48 %, hasta los 112,95 dólares por barril.

El crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en junio, cayó a su vez 0,55%, hasta los 109,27 dólares por barril.

“El mercado está nervioso, y eso se refleja en los precios”, declaró Stephen Schork, de The Schork Group, a la AFP.

“Esta noche morirá toda una civilización”: el alarmante mensaje de Trump a horas de vencer su ultimátum al régimen iraní

Efectos en la bolsa

La Bolsa de Nueva York cerró sin rumbo claro el martes, a la espera de las declaraciones del presidente Donald Trump a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz.

El Dow Jones retrocedió un 0,18 %, mientras que el índice Nasdaq avanzó un 0,10 % y el índice ampliado S&P 500 ganó un 0,08 %.

Hay que recordar que el presidente de Estados Unidos dio a Teherán una hora límite para reabrir la navegación en el estrecho de Ormuz, amenazando con erradicar “toda una civilización” si Irán se oponía.

La crisis del petróleo eleva el precio del diésel y el gasóleo. Foto: Getty Images

Nuevos movimientos militares

Estados Unidos e Israel atacaron el martes una instalación petroquímica en el suroeste de Irán, sin causar víctimas, según informaron medios locales.

“A las 23H40 del martes, la planta petroquímica Amir Kabir de Mahshahr fue atacada por los enemigos estadounidenses y sionistas. No se han registrado víctimas”, declaró Valiollah Hayati, vicegobernador de la provincia suroccidental de Juzestán, citado por la agencia de noticias estatal Mehrs.

*Con información de AFP.