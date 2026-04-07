“Esta noche morirá toda una civilización”: el alarmante mensaje de Trump a horas de vencer su ultimátum al régimen iraní

A través de un mensaje en su cuenta de Truth Social, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, envió una dura amenaza contra el régimen de Irán, a horas de que se cumpla el plazo que le envió al país persa para llegar a un acuerdo con Washington y reabrir el estrecho de Ormuz. En dicha comunicación, el mandatario advirtió de un posible ataque masivo en caso de que las conversaciones fracasen.

“Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá. Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, tal vez pueda suceder algo revolucionario maravilloso, ¿quién sabe?”, dijo el mandatario en el mensaje publicado en su red social.

Es de recordar que el mandatario estableció un ultimátum contra Irán que vencerá este martes a las 8:00 p.m. de Washington (9:00 p.m. en Colombia) para que el régimen de los ayatolás reabra el estrecho de Ormuz, clave para el tránsito mundial del petróleo.

“Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin. ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!”, cerró el mandatario en la comunicación.

Trump advirtió el lunes que “el país entero podría ser destruido en una sola noche”, y dijo estar dispuesto a atacar las centrales eléctricas y los puentes de Irán si la república islámica no desbloquea Ormuz.

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