Precio del dólar en las casas de cambio para el martes 7 de abril

El dólar americano es la principal moneda de reserva y comercio mundial, crucial porque se utiliza para cotizar materias primas clave como el petróleo, gas natural y otros hidrocarburos, facilitando la mayoría de las transacciones internacionales. Su alta demanda, estabilidad y uso en préstamos internacionales lo convierten en el referente de valor y liquidez en la economía global.
Durante los últimos días, el dólar ha fluctuado de manera volátil, bajando hasta el rango de los $3.600, lo que ha ocasionado que muchos vean la moneda como una divisa atractiva para generar rentabilidades a mediano plazo y también como un activo de resguardo, dada la solidez de la moneda y la menor aversión al riesgo.
Precio del dólar en casas de cambio: fluctuación para este martes
Este es el análisis del mercado cambiario para este martes 7 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,491 y de venta de $3,691.00. Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea analizar los valores del dólar en el país, tenga en cuenta los siguientes precios de algunas de las ciudades más importantes. Le presentamos precio de compra, venta y spread en el siguiente cuadro:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,614
|3,691
|67
|Cali
|3,600
|3,775
|175
|Cartagena
|3,550
|3,720
|170
|Cúcuta
|3,620
|3,660
|50
|Medellín
|3,491
|3,640
|153
|Pereira
|3,600
|3,670
|90
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM..
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|lunes 6 de abril de 2026
|3571.4
|3,689
|3675.81
|domingo 5 de abril de 2026
|3571.4
|3689
|3675.81
|sábado 4 de abril de 2026
|3571.4
|3689
|3675.81
|viernes 3 de abril de 2026
|3578.4
|3694.8
|3675.81
|jueves 2 de abril de 2026
|3578
|3697.6
|3675.81
|miércoles 1 de abril de 2026
|3580.42
|3700
|3660.1
|martes 31 de marzo de 2026
|3576.25
|3694.17
|3669.96
|lunes 30 de marzo de 2026
|3580.63
|3699.58
|3668.89
Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos. Aquí le presentamos los precios de compra, de venta y también de spread.
|Nombre
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Amerikan Cash
|3,620
|3,670
|50
|Cambios Kapital
|3,600
|3,650
|30
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,600
|3,650
|40
|Latin Cambios
|3,620
|3,690
|70
|Miss Money Cambios
|3,620
|3,665
|70
|Money Cambios WC
|3,625
|3,665
|40
Es importante que tenga en cuenta que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.
Revisan y promedian aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.