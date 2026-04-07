Dólar en Colombia: así abre la moneda este 7 de abril, día del ultimátum de Trump a Irán

El dólar en Colombia se mantiene estable y no sale de la barrera que ha tenido en las últimas jornadas: por debajo de los 4.000 pesos.

Desde una tasa representativa del mercado, de 3.664,4 pesos para la jornada, la divisa abrió con una ligera alza y hacia los 3.690 pesos, según la Bolsa de Valores de Colombia.

Según el movimiento inicial la tendencia parece inclinarse a la baja, pues el último precio negociado fue de 3684 pesos y el promedio ya bajaba a 3679,07 pesos, hacia las 9 de la mañana.

La cotización mínima era de3.672,75 pesos, evidenciando de nuevo que seguí la tendencia a la baja.

El mercado está expectante. Las bolsas del mundo caen mientras el petróleo sube, presionado por el ultimátum de Donald Trump con Irán para que se haga un alto al fuego.

La cierta estabilidad que tiene la moneda en Colombia no deja de sorprende, pues está en medio de una situación de política global compleja, justo en el punto neurálgico en el que se define el precio del petróleo en el mundo. A ello se le suma el entorno político de Colombia, rodeado de incertidumbre previa a las elecciones, frente el rumbo que tomará el país: por la continuidad o por un cambio de modelo de gobierno.

Ultimátum Foto: AFP

Están en el visor muchas circunstancias que podrían presionar al alza el dólar, como el destape de las minutas del Banco de la República, luego de que en la reunión de la junta del Emisor, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, se retirara del lugar y el gobierno confirmara que no asistirán a los encuentros en los que se toman decisiones que consideran contraproducentes para la economía.

También viene en camino la divulgación de las minutas de la Reserva Federal de Estados Unidos, en las que se puede revelar qué tan grande es la división que hay acerca del rumbo que deben tomar las tasas de interés.

Hay que recordar que el dólar ha estado en un periodo de debilitamiento global, en parte, por las políticas comerciales enfocadas en los aranceles, que viene aplicando Trump y que, muchas veces, no se materializan.

De igual manera, a la divisa le pega la expectativa de que la Reserva Federal baje las tasas, también en medio de la presión del presidente estadounidense para que lo haga.

Por el lado de lo que puede poner Colombia en la moneda estadounidense, el comportamiento del dólar también se le atribuye a la alta entrada de divisas, vía remesas; a la deuda pública externa y a la monetización de dólares por parte del Gobierno, lo que ha llevado a cierto equilibrio en la tasa de cambio.