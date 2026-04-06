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Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 6 de abril

La moneda americana fluctúa de manera volátil por estos días.

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Redacción Semana
6 de abril de 2026, 6:56 a. m.
Así se mueve la divisa hoy.
Así se mueve la divisa hoy. Foto: Getty Images

El dólar americano es la principal moneda de reserva y comercio mundial, crucial porque se utiliza para cotizar materias primas clave como el petróleo, gas natural y otros hidrocarburos, facilitando la mayoría de las transacciones internacionales. Su alta demanda, estabilidad y uso en préstamos internacionales lo convierten en el referente de valor y liquidez en la economía global.

Durante los últimos días, el dólar ha fluctuado de manera volátil, bajando hasta el rango de los $3.600, lo que ha ocasionado que muchos vean la moneda como una divisa atractiva para generar rentabilidades a mediano plazo y también como un activo de resguardo, dada la solidez de la moneda y la menor aversión al riesgo.

Este es el valor de fluctuación del dólar hoy.
Este es el valor de fluctuación del dólar hoy. Foto: getty images

Precio del dólar en casas de cambio: fluctuación para este lunes

Este es el análisis del mercado cambiario para este lunes 6 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,571.40 y de venta de $3,689.00. Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

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Si desea analizar los valores del dólar en el país, tenga en cuenta los siguientes precios de algunas de las ciudades más importantes. Le presentamos precio de compra, venta y spread en el siguiente cuadro:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6373,70467
Cali3,6003,775175
Cartagena3,5503,720170
Cúcuta3,6103,66050
Medellín3,5083,661153
Pereira3,6003,69090
Economia
Así se mueve la moneda en el mercado cambiario. Foto: Adobe Stock

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM..

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
domingo 5 de abril de 20263571.436893675.81
sábado 4 de abril de 20263571.436893675.81
viernes 3 de abril de 20263578.43694.83675.81
jueves 2 de abril de 202635783697.63675.81
miércoles 1 de abril de 20263580.4237003660.1
martes 31 de marzo de 20263576.253694.173669.96
lunes 30 de marzo de 20263580.633699.583668.89

Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos. Aquí le presentamos los precios de compra, de venta y también de spread.

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NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Amerikan Cash3,6303,68050
Cambios Kapital3,6403,67030
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6303,67040
Latin Cambios3,6203,69070
Miss Money Cambios3,6603,73070
Money Cambios WC3,6253,66540

Es importante que tenga en cuenta que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

El precio del dólar empezó a la baja este martes, 9 de septiembre. Foto: 123rf
El precio del dólar se encuentra fluctuando a la baja. Foto: El País

Revisan y promedian aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.