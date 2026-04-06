Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 6 de abril

El dólar americano es la principal moneda de reserva y comercio mundial, crucial porque se utiliza para cotizar materias primas clave como el petróleo, gas natural y otros hidrocarburos, facilitando la mayoría de las transacciones internacionales. Su alta demanda, estabilidad y uso en préstamos internacionales lo convierten en el referente de valor y liquidez en la economía global.

Durante los últimos días, el dólar ha fluctuado de manera volátil, bajando hasta el rango de los $3.600, lo que ha ocasionado que muchos vean la moneda como una divisa atractiva para generar rentabilidades a mediano plazo y también como un activo de resguardo, dada la solidez de la moneda y la menor aversión al riesgo.

Este es el valor de fluctuación del dólar hoy. Foto: getty images

Precio del dólar en casas de cambio: fluctuación para este lunes

Este es el análisis del mercado cambiario para este lunes 6 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,571.40 y de venta de $3,689.00. Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

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Si desea analizar los valores del dólar en el país, tenga en cuenta los siguientes precios de algunas de las ciudades más importantes. Le presentamos precio de compra, venta y spread en el siguiente cuadro:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,637 3,704 67 Cali 3,600 3,775 175 Cartagena 3,550 3,720 170 Cúcuta 3,610 3,660 50 Medellín 3,508 3,661 153 Pereira 3,600 3,690 90

Así se mueve la moneda en el mercado cambiario. Foto: Adobe Stock

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM..

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM domingo 5 de abril de 2026 3571.4 3689 3675.81 sábado 4 de abril de 2026 3571.4 3689 3675.81 viernes 3 de abril de 2026 3578.4 3694.8 3675.81 jueves 2 de abril de 2026 3578 3697.6 3675.81 miércoles 1 de abril de 2026 3580.42 3700 3660.1 martes 31 de marzo de 2026 3576.25 3694.17 3669.96 lunes 30 de marzo de 2026 3580.63 3699.58 3668.89

Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos. Aquí le presentamos los precios de compra, de venta y también de spread.

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Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Amerikan Cash 3,630 3,680 50 Cambios Kapital 3,640 3,670 30 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,630 3,670 40 Latin Cambios 3,620 3,690 70 Miss Money Cambios 3,660 3,730 70 Money Cambios WC 3,625 3,665 40

Es importante que tenga en cuenta que las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

El precio del dólar se encuentra fluctuando a la baja. Foto: El País

Revisan y promedian aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.