Dólar abrió a la baja en Colombia: precio oficial de este 4 de junio

El dólar inició la cotización de este 4 de junio en un precio de $ 3.560, lo que significó una baja de $ 22 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.572.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $ 3.572. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.553. El precio promedio es de $ 3.563.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 91,86 millones, registrando además un volumen promedio de 553,373 millones.

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A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,27 % llegando a las 99,239 unidades.

Así se mueve la moneda americana este 4 de junio. Foto: Banco Unión

Grupos comerciales advierten al gobierno de EE.UU. por escasez de chips ante auge de la IA

Varias asociaciones de sectores comerciales, como el electrónico y la industria automotriz, advirtieron sobre los riesgos una escasez de semiconductores impulsada por la demanda de la inteligencia artificial, en una carta dirigida al gobierno de Estados Unidos el miércoles.

Los grupos pidieron a la Casa Blanca acciones para incrementar el suministro.

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“La expansión de los centros de datos de inteligencia artificial (IA) consume una enorme parte de la capacidad disponible de semiconductores de memoria”, dijo la agrupación que representa a nueve asociaciones comerciales.

Esto ha provocado un aumento de los precios de los semiconductores y una reducción del suministro para los fabricantes.

Además podría provocar un aumento de los costos para los consumidores, añadieron en una carta dirigida al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y al secretario de Comercio, Howard Lutnick.

“Si bien los recientes avances en la IA ofrecen la promesa de progresos tecnológicos generacionales y son importantes para el liderazgo tecnológico de Estados Unidos, también debemos asegurarnos de que otros sectores clave no se vean afectados negativamente por esta disrupción en el mercado”, señaló la agrupación.

Al mismo tiempo, solicitaron al gobierno del presidente Donald Trump que apoye una mayor expansión de la capacidad nacional de fabricación de semiconductores y que garantice que todos los segmentos del mercado sean atendidos.

La carta subrayó que los efectos ya se hacen notar, en casos como el aumento de costos para productos electrónicos y los riesgos para la disponibilidad de vehículos y dispositivos médicos.

Grupos comerciales advierten al gobierno de EE.UU. por escasez de chips ante auge de la IA. Foto: stock.adobe.

La enorme demanda ha disparado las ganancias de los fabricantes.

Estos, a la vez que priorizan a la lucrativa industria de la IA, reducen la producción de semiconductores menos llamativos que se usan en productos electrónicos de consumo cotidiano, como teléfonos y computadoras portátiles, lo que ha impulsado al alza los precios de esos dispositivos.

Chey Tae-won, presidente de la empresa matriz de la fabricante de semiconductores SK hynix, estimó que la escasez podría durar hasta 2030, por la demora de varios años para construir fábricas.