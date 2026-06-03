Dólar en casas de cambio: así se mueve este 3 de junio en Colombia

El dólar desempeña un papel fundamental en la economía mundial al ser la moneda de referencia para las reservas internacionales y una de las principales herramientas de pago en las transacciones comerciales entre países. Su comportamiento impacta directamente el costo de bienes y servicios, influye en la cotización de materias primas esenciales y condiciona las decisiones de inversión a nivel global.

La divisa estadounidense ha registrado movimientos significativos en los últimos días, en un contexto de marcada incertidumbre en los mercados. Entre los factores que han influido en su cotización se encuentra el proceso electoral que atraviesa Colombia, cuyo desarrollo ha generado reacciones entre inversionistas y agentes económicos.

La cotización de la moneda estadounidense sigue siendo un indicador clave para la economía nacional. Foto: Universal Images Group via Getty

Ante este panorama, numerosos ciudadanos y empresarios han puesto su atención en la compra y venta de dólares como una alternativa para aprovechar las variaciones de la tasa de cambio. A continuación, le presentamos cómo se está cotizando la moneda estadounidense en las casas de cambio, establecimientos especializados en la negociación de divisas.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve en el mercado este 3 de junio

Análisis del mercado cambiario para este miércoles 3 de junio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,578.40 y de venta de $3,697.60. Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer los precios en las ciudades del país, aquí puede revisarlos en el siguiente cuadro:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,633 3,730 97 Cali 3,540 3,735 195 Cartagena 3,500 3,720 220 Cúcuta 3,650 3,700 50 Medellín 3,542 3,662 120 Pereira 3,570 3,700 130

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

Las fluctuaciones del dólar impactan sectores como el comercio, el turismo y las importaciones. Foto: Adobe Stock

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM martes 2 de junio de 2026 3578.4 3697.6 3560.24 lunes 1 de junio de 2026 3567.6 3698.8 3678.15 domingo 31 de mayo de 2026 3627 3730.2 3678.15 sábado 30 de mayo de 2026 3623.4 3728.2 3678.15 viernes 29 de mayo de 2026 3616.4 3726.4 3646.58 jueves 28 de mayo de 2026 3600.4 3709.8 3631.57 miércoles 27 de mayo de 2026 3586.4 3695.2 3644.47

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Amerikan Cash 3,650 3,710 60 Cambios Kapital 3,660 3,710 50 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,640 3,700 60 Latin Cambios 3,650 3,710 60 Miss Money Cambios 3,600 3,700 100 Money Cambios WC 3,600 3,780 180

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial. Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.

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La divisa estadounidense mantiene la atención de inversionistas y ciudadanos por sus recientes movimientos. Foto: Getty Images

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.