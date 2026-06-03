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Dólar en casas de cambio: así se mueve este 3 de junio en Colombia

El comportamiento del dólar frente al peso colombiano refleja la dinámica de los mercados financieros.

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Redacción Semana
3 de junio de 2026 a las 7:07 a. m.
El precio del dólar continúa registrando variaciones en el mercado cambiario colombiano.
El precio del dólar continúa registrando variaciones en el mercado cambiario colombiano. Foto: El País

El dólar desempeña un papel fundamental en la economía mundial al ser la moneda de referencia para las reservas internacionales y una de las principales herramientas de pago en las transacciones comerciales entre países. Su comportamiento impacta directamente el costo de bienes y servicios, influye en la cotización de materias primas esenciales y condiciona las decisiones de inversión a nivel global.

La divisa estadounidense ha registrado movimientos significativos en los últimos días, en un contexto de marcada incertidumbre en los mercados. Entre los factores que han influido en su cotización se encuentra el proceso electoral que atraviesa Colombia, cuyo desarrollo ha generado reacciones entre inversionistas y agentes económicos.

The dollar registered an increase of 1.16% and closed at R$5.518 this Wednesday July 26th, its highest nominal value since January 18, 2022, in a session of generalized advance of the American currency against other currencies abroad. The movement was accelerated by speeches by President Luiz Inacio Lula da Silva (PT) about Brazil's fiscal situation. (Photo by: Faga Almeida/UCG/Universal Images Group via Getty Images)
La cotización de la moneda estadounidense sigue siendo un indicador clave para la economía nacional. Foto: Universal Images Group via Getty

Ante este panorama, numerosos ciudadanos y empresarios han puesto su atención en la compra y venta de dólares como una alternativa para aprovechar las variaciones de la tasa de cambio. A continuación, le presentamos cómo se está cotizando la moneda estadounidense en las casas de cambio, establecimientos especializados en la negociación de divisas.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve en el mercado este 3 de junio

Análisis del mercado cambiario para este miércoles 3 de junio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,578.40 y de venta de $3,697.60. Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer los precios en las ciudades del país, aquí puede revisarlos en el siguiente cuadro:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6333,73097
Cali3,5403,735195
Cartagena3,5003,720220
Cúcuta3,6503,70050
Medellín3,5423,662120
Pereira3,5703,700130

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

Economia
Las fluctuaciones del dólar impactan sectores como el comercio, el turismo y las importaciones. Foto: Adobe Stock
FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
martes 2 de junio de 20263578.43697.63560.24
lunes 1 de junio de 20263567.63698.83678.15
domingo 31 de mayo de 202636273730.23678.15
sábado 30 de mayo de 20263623.43728.23678.15
viernes 29 de mayo de 20263616.43726.43646.58
jueves 28 de mayo de 20263600.43709.83631.57
miércoles 27 de mayo de 20263586.43695.23644.47

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Amerikan Cash3,6503,71060
Cambios Kapital3,6603,71050
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6403,70060
Latin Cambios3,6503,71060
Miss Money Cambios3,6003,700100
Money Cambios WC3,6003,780180

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial. Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.

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La divisa estadounidense mantiene la atención de inversionistas y ciudadanos por sus recientes movimientos. Foto: Getty Images

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.