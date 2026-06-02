Paro de la USO: en entrevista con SEMANA, presidente del sindicato dice que habría retaliación por haber exigido salida de Ricardo Roa

SEMANA: ¿Qué actividades paralizan en Ecopetrol y por qué?

Martín Ravelo: se trata cese de labores en los campos de producción en las refinerías a nivel nacional. Esto es en protesta por la nula voluntad que ha demostrado tener la administración de Ecopetrol, en cabeza de la doctora Victoria Irene Sepúlveda Ballesteros como vicepresidenta de talento organizacional.

Llevamos 25 días en negociación, sin avances, y según el Código Sustantivo del Trabajo, serían 40 días.

Hasta el momento no hemos logrado resolver un solo punto del pliego de peticiones, especialmente los relacionados con el fortalecimiento del portafolio de inversiones en el negocio tradicional de petróleo y gas.

SEMANA: Ustedes han estado en una posición singular, porque en general, los sindicatos se van del lado del gobierno actual, pero la USO está en contravía de la política no extractivista de Petro. ¿Cuáles son sus argumentos?

M.R.: El negocio tradicional de petróleo y gas es la columna vertebral de Ecopetrol, pero además es la fuente del autoabastecimiento. En términos de gas, hoy estamos importando más del 23 % del consumo esencial de los colombianos.

La producción de gas nacional ha descendido de manera vertiginosa. Estamos importando el 5 % del crudo que requiere la refinería de Barrancabermeja, crudo liviano para balancear la carga a la refinería. Los costos de producción de nuestros campos se vienen incrementando.

En ese contexto, creemos que la actitud de la doctora Victoria obedece a la posición que asumió el sindicato, de pedir la salida del doctor Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol.

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Hemos dicho que él (Roa) se debe concentrar en su defensa judicial y en la cabeza de la empresa debe seguir una persona como la que está en encargo: Juan Carlos Hurtado, que es un técnico forjado en Ecopetrol.

Hemos evidenciado que después de la salida de Roa el impacto (negativo) reputacional de Ecopetrol ha venido disminuyendo. Necesitamos garantizar financieramente que nuestra empresa se mantenga estable para que vuelva a recuperar los estándares productivos del pasado.

Paro de la USO, por no avance de la negociación colectiva Foto: USO / Cortesía

SEMANA: ¿Está afirmando que la falta de evolución en la negociación es una retaliación contra la USO?

M.R.: Eso es lo que estamos presumiendo porque no se compadece que después de 25 días de estar en un proceso de negociación en el que hemos argumentado los puntos contenidos en el pliego, a esta altura no hayamos logrado avanzar en uno solo.

SEMANA: ¿cuáles son los puntos claves del pliego?

M.R.: En primer lugar, los temas estructurales de la recuperación del portafolio de inversiones en petróleo y gas. Le siguen la actualización de los derechos de los trabajadores, la vinculación de trabajadores en la nómina directa, fortaleciendo los derechos de los trabajadores contratistas que laboran en los campos y en las refinerías para Ecopetrol.

SEMANA: En el caso de la actualización de los derechos de los trabajadores, ¿qué peticiones están haciendo?

M.R.: Tenemos consagrados derechos en la Convención Colectiva de Trabajo que han sido fruto de muchos años de lucha por parte del sindicato y los trabajadores afiliados, como el derecho a la salud, a través de nuestro régimen exceptuado, los salarios, las primas, las prerrogativas adicionales que tenemos, que hemos construido durante largos años a través de la negociación colectiva.

SEMANA: ¿Qué tanto cuesta cumplir ese pliego?

M.R.: Ecopetrol invierte solo el 5 % de suss costos totales en la nómina. Es decir, no son los costos laborales un factor de desequilibrio para la estabilidad de nuestra empresa.

SEMANA: ¿Creen que les iría mejor en la negociación si está presente Juan Carlos Hurtado, el presidente (e)?

M.R.: El sindicato siempre ha terminado negociando con los presidentes de la empresa, con los ministros de Hacienda. Incluso hemos llegado a situaciones de alta conflictividad que han requerido que la negociación sea con el presidente de la República.

Teniendo en cuenta que nuestro pliego contiene puntos de alta sensibilidad como es la recuperación de la inversión en el negocio tradicional de petróleo y gas que se ha visto comprimida en los últimos años podría ser clave que esté Hurtado.

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SEMANA: Siguen en la posición de defender el fracking pese a estar en contravía de la política del Gobierno?

M.R.: Totalmente. Es más, en el pliego de peticiones incluimos la necesidad de desarrollar los pilotos experimentales de yacimientos no convencionales a través de la técnica del fracking que ya están autorizados.

Paro de la USO, por falta de acuerdo en el pliego de peticiones. Foto: USO / Cortesía

SEMANA: ¿El paro es solo por 24 horas o se puede extender más?

M.R.: Por ahora es de 24 horas. Tenemos la expectativa de que haya una respuesta positiva que dinamice la mesa de negociación entre la USO y Ecopetrol.

SEMANA: ¿Qué actividades se paralizan con esta protesta?

M.R.: no hemos orientado la protesta para parar la producción. Es un paro de labores, es decir, se sigue garantizando la producción de crudo, de gas y de derivados. Lo que se ha implementado a nivel nacional es un plan de contingencia, con un mínimo operativo, pero, por ejemplo, no hay labores de mantenimiento.

Las labores operativas tradicionales también se han interrumpido y creemos que esta unidad de trabajadores es suficiente para que la administración de Ecopetrol tome la decisión de avanzar en la mesa de negociación. Aspiramos a no tener que llegar a un paro indefinido o a una parálisis de producción de los combustibles.

SEMANA: ¿Cuántos trabajadores están paralizando?

M.R.: Representamos a 25.000 trabajadores en el mapa nacional de Ecopetrol. Entre tercerizados y todo el universo de trabajadores alrededor de la empresa estaríamos hablando de unos 60 mil trabajadores.