Dólar sigue en desplome en Colombia: precio oficial para este 2 de junio

El dólar inició la cotización de este 2 de junio en un precio de $ 3.540, lo que significó una baja de $ 20 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.560.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $ 3.553. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.533. El precio promedio es de $3.546.

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En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 89,75 millones, registrando además un volumen promedio de 598,33 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,05 % llegando a las 99,102 unidades.

El dólar ha bajado en los últimos días. Foto: Banco Unión

El petróleo repunta en medio de la incertidumbre sobre un acuerdo entre EE.UU. e Irán

Los precios del petróleo cerraron el lunes con una fuerte alza, ante el temor de los operadores de una suspensión de los diálogos entre Washington y Teherán para terminar el conflicto en Medio Oriente.

El Brent del mar del Norte para entrega en agosto -en el primer día de negociación de ese contrato de referencia- subió un 4,24% hasta 94,98 dólares por barril. Llegó a negociarse en 97,79 dólares el barril durante la jornada.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI) para entrega en julio avanzó un 5,49% hasta 92,16 dólares por barril.

“El mercado espera un acuerdo desde hace varias semanas, en vano”, dijo a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el lunes que las conversaciones con Irán avanzaban con rapidez, a pesar de que la agencia de noticias iraní Tasnim informó de que Teherán había detenido las negociaciones en protesta por la ofensiva de Israel en el Líbano.

“Las conversaciones continúan, a un ritmo rápido, con la República Islámica de Irán”, dijo Trump en su cuenta de Truth Social.

El petróleo repunta en medio de la incertidumbre sobre un acuerdo entre EE.UU. e Irán Foto: Getty Images

La expectativa estaba en que se llegara a un acuerdo antes del fin de la semana pasada. Pero esa perspectiva parece alejarse, así como la esperanza de un regreso al tráfico normal por el estrecho de Ormuz, por donde pasaba cerca de una quinta parte de la producción de hidrocarburos global antes de la guerra.

Otra causa de preocupación es que “las reservas estratégicas de petróleo y los inventarios comerciales continúan disminuyendo”, indicó Lipow.