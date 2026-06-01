Dólar en casas de cambio para este 1 de junio: así se mueve la divisa en el mercado

El dólar es una moneda clave en la economía porque actúa como la principal divisa de reserva global y el medio de intercambio dominante en el comercio internacional. Su influencia moldea el costo de vida local, define los precios de materias primas estratégicas y orienta los flujos de inversión extranjera.

La moneda estadounidense ha fluctuado de manera importante durante los últimos días, en medio de un escenario de alta volatilidad marcado por la jornada electoral que vive Colombia, factor que ha tenido una alta incidencia en su comportamiento.

Dolar DolárLa tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano continúa marcando el ritmo de sectores como el comercio exterior, el turismo y las importaciones. Foto: Adobe Stock

Por ello, muchas personas se han interesado en comprar y vender dólares con el fin de obtener rentabilidades en el mercado, aprovechando los movimientos de la divisa. Aquí le contamos cuál es la fluctuación de la moneda en las casas de cambio, establecimientos dedicados a la compraventa de divisas.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve en el mercado este 1 de junio

Este es el análisis del mercado cambiario para este lunes 1 de junio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,627.00 y de venta de $3,730.20.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer los precios en las ciudades del país, aquí puede revisarlos en el siguiente cuadro:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,682 3,749 67 Cali 3,540 3,735 195 Cartagena 3,500 3,720 220 Cúcuta 3,670 3,720 50 Medellín 3,607 3,717 110 Pereira 3,610 3,710 100

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

Las variaciones del dólar impactan directamente el costo de productos importados y las decisiones financieras de miles de colombianos. Foto: Universal Images Group via Getty

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM lunes 1 de junio de 2026 3627 3730.2 3678.15 domingo 31 de mayo de 2026 3627 3730.2 3678.15 sábado 30 de mayo de 2026 3623.4 3728.2 3678.15 viernes 29 de mayo de 2026 3616.4 3726.4 3646.58 jueves 28 de mayo de 2026 3600.4 3709.8 3631.57 miércoles 27 de mayo de 2026 3586.4 3695.2 3644.47 martes 26 de mayo de 2026 3589.4 3692.6 3667.06 lunes 25 de mayo de 2026 3590 3693.2 3667.06

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

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Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Amerikan Cash 3,690 3,750 60 Cambios Kapital 3,710 3,730 20 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,710 3,740 30 Latin Cambios 3,640 3,710 70 Miss Money Cambios 3,670 3,730 60 Money Cambios WC 3,725 3,745 20

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial. Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.

El precio del dólar permanece bajo la lupa de los mercados, en medio de factores económicos nacionales e internacionales que influyen en su cotización. Foto: El País

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.