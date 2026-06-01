Dólar en casas de cambio para este 1 de junio: así se mueve la divisa en el mercado

El dólar es una moneda clave en la economía porque actúa como la principal divisa de reserva global y el medio de intercambio dominante en el comercio internacional. Su influencia moldea el costo de vida local, define los precios de materias primas estratégicas y orienta los flujos de inversión extranjera.
La moneda estadounidense ha fluctuado de manera importante durante los últimos días, en medio de un escenario de alta volatilidad marcado por la jornada electoral que vive Colombia, factor que ha tenido una alta incidencia en su comportamiento.
Por ello, muchas personas se han interesado en comprar y vender dólares con el fin de obtener rentabilidades en el mercado, aprovechando los movimientos de la divisa. Aquí le contamos cuál es la fluctuación de la moneda en las casas de cambio, establecimientos dedicados a la compraventa de divisas.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve en el mercado este 1 de junio
Este es el análisis del mercado cambiario para este lunes 1 de junio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,627.00 y de venta de $3,730.20.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea conocer los precios en las ciudades del país, aquí puede revisarlos en el siguiente cuadro:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,682
|3,749
|67
|Cali
|3,540
|3,735
|195
|Cartagena
|3,500
|3,720
|220
|Cúcuta
|3,670
|3,720
|50
|Medellín
|3,607
|3,717
|110
|Pereira
|3,610
|3,710
|100
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|lunes 1 de junio de 2026
|3627
|3730.2
|3678.15
|domingo 31 de mayo de 2026
|3627
|3730.2
|3678.15
|sábado 30 de mayo de 2026
|3623.4
|3728.2
|3678.15
|viernes 29 de mayo de 2026
|3616.4
|3726.4
|3646.58
|jueves 28 de mayo de 2026
|3600.4
|3709.8
|3631.57
|miércoles 27 de mayo de 2026
|3586.4
|3695.2
|3644.47
|martes 26 de mayo de 2026
|3589.4
|3692.6
|3667.06
|lunes 25 de mayo de 2026
|3590
|3693.2
|3667.06
Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.
|Nombre
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Amerikan Cash
|3,690
|3,750
|60
|Cambios Kapital
|3,710
|3,730
|20
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,710
|3,740
|30
|Latin Cambios
|3,640
|3,710
|70
|Miss Money Cambios
|3,670
|3,730
|60
|Money Cambios WC
|3,725
|3,745
|20
Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial. Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.
Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.