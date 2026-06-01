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Dólar en casas de cambio para este 1 de junio: así se mueve la divisa en el mercado

La evolución de la divisa estadounidense sigue siendo clave para medir el panorama económico y las expectativas de los agentes del mercado.

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Redacción Semana
1 de junio de 2026 a las 8:12 a. m.
El comportamiento del dólar sigue siendo uno de los principales indicadores que observan inversionistas, empresarios y consumidores en Colombia.
El comportamiento del dólar sigue siendo uno de los principales indicadores que observan inversionistas, empresarios y consumidores en Colombia. Foto: Getty Images

El dólar es una moneda clave en la economía porque actúa como la principal divisa de reserva global y el medio de intercambio dominante en el comercio internacional. Su influencia moldea el costo de vida local, define los precios de materias primas estratégicas y orienta los flujos de inversión extranjera.

La moneda estadounidense ha fluctuado de manera importante durante los últimos días, en medio de un escenario de alta volatilidad marcado por la jornada electoral que vive Colombia, factor que ha tenido una alta incidencia en su comportamiento.

Dolar Dolár
Dolar DolárLa tasa de cambio del dólar frente al peso colombiano continúa marcando el ritmo de sectores como el comercio exterior, el turismo y las importaciones. Foto: Adobe Stock

Por ello, muchas personas se han interesado en comprar y vender dólares con el fin de obtener rentabilidades en el mercado, aprovechando los movimientos de la divisa. Aquí le contamos cuál es la fluctuación de la moneda en las casas de cambio, establecimientos dedicados a la compraventa de divisas.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve en el mercado este 1 de junio

Este es el análisis del mercado cambiario para este lunes 1 de junio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,627.00 y de venta de $3,730.20.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer los precios en las ciudades del país, aquí puede revisarlos en el siguiente cuadro:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6823,74967
Cali3,5403,735195
Cartagena3,5003,720220
Cúcuta3,6703,72050
Medellín3,6073,717110
Pereira3,6103,710100

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

The dollar registered an increase of 1.16% and closed at R$5.518 this Wednesday July 26th, its highest nominal value since January 18, 2022, in a session of generalized advance of the American currency against other currencies abroad. The movement was accelerated by speeches by President Luiz Inacio Lula da Silva (PT) about Brazil's fiscal situation. (Photo by: Faga Almeida/UCG/Universal Images Group via Getty Images)
Las variaciones del dólar impactan directamente el costo de productos importados y las decisiones financieras de miles de colombianos. Foto: Universal Images Group via Getty
FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
lunes 1 de junio de 202636273730.23678.15
domingo 31 de mayo de 202636273730.23678.15
sábado 30 de mayo de 20263623.43728.23678.15
viernes 29 de mayo de 20263616.43726.43646.58
jueves 28 de mayo de 20263600.43709.83631.57
miércoles 27 de mayo de 20263586.43695.23644.47
martes 26 de mayo de 20263589.43692.63667.06
lunes 25 de mayo de 202635903693.23667.06

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

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NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Amerikan Cash3,6903,75060
Cambios Kapital3,7103,73020
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,7103,74030
Latin Cambios3,6403,71070
Miss Money Cambios3,6703,73060
Money Cambios WC3,7253,74520

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial. Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.

El precio del dólar empezó a la baja este martes, 9 de septiembre. Foto: 123rf
El precio del dólar permanece bajo la lupa de los mercados, en medio de factores económicos nacionales e internacionales que influyen en su cotización. Foto: El País

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.