Dian pide actualización clave a grupo de contribuyentes

La Dian empieza a hacer llamados puntuales a grupos de contribuyentes.

Esta vez, el silbido busca traer a filas a las empresas sin ánimo de lucro-ESAL, que tienen un régimen especial y tendrán que acudir antes del 30 de junio de 2026, cuando vence el plazo para que actualicen su condición ante el Régimen Tributario Especial de la Dian.

Se trata de 20.000 empresas que, de no aceptar el llamado, podrían dejar de tener el beneficio especial que cobija a fundaciones, asociaciones, corporaciones, iglesias, sindicatos y similares.

Las condiciones y requisitos que exige el proceso de actualización, está regulado por una medida del Decreto 1625 de 2016, que es Único y Reglamentario en materia Tributaria.

El gobierno entrante deberá enfrentar el ajuste fiscal más duro de la historia reciente de Colombia

En ese contexto, las empresas en mención tendrán que proceder a hacer el envío de documentos tales como: estados financieros, informe anual de resultados, certificados del representante legal y actas de asamblea. Cuyo cumplimiento permitirá que las ESAL mantengan vigente su calidad y beneficios otorgados por el Régimen Tributario Especial, según señala la Dian.

Iglesias, empresas que son parte del régimen especial de tributación que aplica a lo que es sin ánimo de lucro. Foto: Jorge Orozco

¿Cómo proceder?

Según explica la Dian, para iniciar el trámite de actualización 2026, es indispensable verificar que la documentación requerida esté completa y vigente y que los documentos soporte sean legibles y cumplan con todas las especificaciones conforme a los requisitos establecidos por la ley; para ello, puede consultar la información dispuesta por la entidad en:

https://www.dian.gov.co/impuestos/sociedades/Regimen-TributarioEspecial-RTE/Actualizacion/Paginas/default.aspx

¿Qué pasa si no actualiza?

Los contribuyentes del Régimen Tributario Especial, así como las cooperativas que hasta el 30 de junio de 2026 no realicen la solicitud de actualización, pasarán a ser contribuyentes del impuesto de renta y complementarios del régimen ordinario, a partir del año del incumplimiento, lo cual implica que, adicionalmente, deberán actualizar el Registro Único Tributario-RUT, dijo la autoridad tributaria del país.

Otra de las recomendaciones emitidas es a no esperar hasta el último minuto para hacer el trámite.

Regalo sorpresa para contribuyentes del predial en Bogotá que hicieron aporte voluntario. Secretaria de Hacienda hizo anuncio

Paso a paso

Paso 1

Ingresa al portal www.dian.gov.co , haz clic en “Transacciones", con la información de la entidad solicitante. Recuerda que esta actividad debe ser realizada por el representante legal principal o suplente de la entidad que previamente haya sido autorizado por la Asamblea General o el máximo órgano de administración de la entidad para realizar este trámite.

Dian Foto: José Luis Guzmán

Paso 2

En el menú lateral izquierdo busca la opción “Régimen Tributario Especial” e ingresa en la opción de Diligenciamiento y presentación de solicitudes RTE.

Paso 3

Al iniciar el trámite, la pantalla de inicio cargará automáticamente la información que se encuentra en el Registro Único Tributario – RUT. Esta información no es editable.

La Dian recomienda además que las empresas sin ánimo de lucro no deben olvidar que en el RUT debe estar registrada la entidad que ejerce vigilancia o control a la ESAL, de lo contrario no le permitirán continuar con la solicitud.

Esal tienen que actualizar el RUT Foto: Getty Images