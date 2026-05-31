¿Cambia el Día del Padre en Colombia por la segunda vuelta presidencial?

Tras una primera vuelta presidencial marcada por una intensa participación ciudadana este domingo 31 de mayo, los colombianos deberán regresar a las urnas para elegir al próximo presidente de la República.

La segunda vuelta, programada para el próximo 21 de junio, coincide con la fecha de la celebración del Día del Padre. Sin embargo, en vista de que mantendrá al país inmerso en el debate político, Fenalco propuso al Gobierno Nacional adelantar esta festividad para el 14 de junio, un fin de semana antes de los comicios.

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Este cambio se contempla para este 2026 con el propósito de evitar que interfiera con la participación ciudadana y el desarrollo de la segunda jornada de las elecciones presidenciales en Colombia.

No obstante, por el momento no se ha confirmado oficialmente la modificación de la fecha de celebración del Día del Padre, ya que la iniciativa fue presentada durante la instalación de la Convención Nacional de Centros Comerciales, Tiendas y Marcas (Cencomarcas).

En este espacio, el gremio explicó que la intención de la propuesta es permitir que las familias puedan organizar con mayor anticipación sus reuniones, comprar regalos o desarrollar las actividades que generalmente planean en el marco de esta celebración.

El Día del Padre es una fecha para conmemorar a las figuras paternas. Foto: Getty Images

De esta manera, el Día del Padre podría celebrarse de manera anticipada en 2026, permitiendo que la atención de los colombianos se concentre en la definición del próximo mandatario del país, en una elección que será decisiva para el rumbo político y económico de Colombia durante los próximos cuatro años.

“La iniciativa no busca modificar oficialmente la fecha del ‘Día del Padre’, sino promover una celebración anticipada que permita vivir esta fecha con más tiempo, mayor organización y mejores experiencias para las familias, aprovechando también el puente festivo”, explicó Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación.

En este contexto, bajo el concepto “El Día del Padre rueda el 14″, diferentes sectores económicos comenzarían a concentrar promociones y experiencias especiales durante el puente festivo del 14 de junio.

A la iniciativa se han sumado varios restaurantes, comercios de ropa, zapatos y otros productos, aunque por ahora el Gobierno Nacional no ha oficializado el traslado del Día del Padre del 21 de junio, al 14 de este mismo mes.

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Según cifras compartidas por la entidad, la celebración del Día del Padre tiene un impacto importante en la economía nacional, como lo evidencian los resultados registrados en 2025. Durante el fin de semana del 14 y 15 de junio se realizaron más de 4,7 millones de transacciones electrónicas en el país, que representaron una facturación superior a los $641.000 millones.

Este comportamiento, de acuerdo con Fenalco, reflejó un crecimiento del 6,38 % en comparación con el mismo periodo de 2024, consolidando esta fecha como una de las más relevantes para el comercio y el consumo de los hogares colombianos.