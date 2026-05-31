¿Cuántos votos necesita un candidato para ganar en primera vuelta? Estas son las cuentas

Este domingo 31 de mayo, Colombia realizó una nueva jornada de elecciones presidenciales para definir al presidente y vicepresidente de la República para el periodo 2026-2030.

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Para ganar hoy, y evitar llegar a una eventual segunda vuelta, los candidatos deben cumplir un número mínimo de votos establecidos en la Constitución Política.

Las mesas de votación abrieron a las 8 de la mañana de este domingo y cerrarán a las 4 de la tarde. A partir de esa hora, se espera que inicie el conteo de votos y la Registraduría Nacional entregue los primeros boletines.

Las alcaldías locales impusieron diferentes medidas para garantizar la seguridad y el control del orden público durante la jornada. En todo el país, se declaró la ley seca y el cierre de fronteras.

El Gobierno nacional instaló el día de ayer un Puesto de Mando Unificado con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Defensa, la Cúpula Militar, el Consejo Nacional Electoral, el Ministerio de las TIC, entre otros.

¿Cuántos votos se necesitan para ganar hoy?

Los candidatos presidenciales y sus fórmulas vicepresidenciales deberán conseguir un número mínimo de votos para ganar hoy. Los nombres en la carrera a la Presidencia de Colombia son:

Iván Cepeda

Abelardo de la Espriella

Paloma Valencia

Sergio Fajardo

Claudia López

Santiago Botero

Miguel Uribe Londoño

Mauricio Lizcano

Roy Barreras

Sondra Macollins

Gustavo Matamoros

El conteo de votos iniciará a partir de la 4 de la tarde de este domingo. Foto: Jorge Orozco / El País

Según el artículo 190 de la Constitución Política, el presidente deberá ser elegido con “la mitad más uno de los votos que, de manera secreta y directa, depositen los ciudadanos en la fecha y con las formalidades que determine la ley”.

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Es decir que el candidato deberá contar con un porcentaje del 50 % más uno del total de votos depositados. El número exacto dependerá del número de votantes que ejerzan su derecho al voto el día de hoy.

De acuerdo con la Registraduría, hay 41.421.973 colombianos habilitados para votar. Si todos fueran a las urnas, un candidato debería sacar 20.710.987 votos para quedar como presidente de la República.

La Constitución también indica que si esto no sucede, los dos nombres que tengan las más altas votaciones pasarán a los comicios de segunda vuelta, que se deben celebrar tres semanas más tarde, es decir, el 21 de junio de 2026.

La normatividad contempla casos extraordinarios como la muerte o incapacidad física de uno de los candidatos. En ese caso, su partido o movimiento podrá inscribir a una nueva persona para segunda vuelta.

“Si no lo hace o si la falta obedece a otra causa, lo reemplazará quien hubiese obtenido la tercera votación; y así en forma sucesiva y en orden descendente. Si la falta se produjese con antelación menor a dos semanas de la segunda vuelta, esta se aplazará por quince días”, agregó la Constitución.

El conteo de votos iniciará a las 4 de la tarde, cuando cierren las mesas de votación y los jurados se encarguen de realizar el escrutinio.