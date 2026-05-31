La alcaldesa del municipio de El Paujil, Caquetá, Latia Sindy Castillo Muñoz, fue suspendida provisionalmente de su cargo después de que se abriera una investigación disciplinaria en su contra por participación indebida en política.

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Esto después que la mandataria municipal publicara varios videos en su cuenta de TikTok con un poncho en el que aparece la imagen del candidato presidencial Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aida Quichué.

Para la Procuraduría Regional, estos videos pueden representar una participación indebida en medio de las elecciones que se adelantan este 31 de mayo.

“Utilizar el cargo para participar en controversia pública en la elección para presidente de la República período 2026-2030, al presuntamente difundir propaganda electoral en favor de candidato a la presidencia de la República por el Pacto Histórico 2026-2030″, aparece como el hecho jurídicamente relevante en medio de la indagación.

Procuraduría abrió investigación a Antonio Sanguino por supuesta participación indebida en política

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