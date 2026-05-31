Judiciales

Por publicar video con un poncho con la imagen de Iván Cepeda, suspenden a la alcaldesa de El Paujil (Caquetá)

Latia Sindy Castillo Muñoz será investigada disciplinariamente por participación indebida en política.

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Redacción Semana
31 de mayo de 2026 a las 3:08 p. m.
Procuraduría sancionó a la alcaldesa de El Paujil por apoyar campaña de Iván Cepeda.
Procuraduría sancionó a la alcaldesa de El Paujil por apoyar campaña de Iván Cepeda. Foto: 1. Alcaldía de El Pujil / 2. Procuraduría General

La alcaldesa del municipio de El Paujil, Caquetá, Latia Sindy Castillo Muñoz, fue suspendida provisionalmente de su cargo después de que se abriera una investigación disciplinaria en su contra por participación indebida en política.

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Esto después que la mandataria municipal publicara varios videos en su cuenta de TikTok con un poncho en el que aparece la imagen del candidato presidencial Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aida Quichué.

Para la Procuraduría Regional, estos videos pueden representar una participación indebida en medio de las elecciones que se adelantan este 31 de mayo.

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“Utilizar el cargo para participar en controversia pública en la elección para presidente de la República período 2026-2030, al presuntamente difundir propaganda electoral en favor de candidato a la presidencia de la República por el Pacto Histórico 2026-2030″, aparece como el hecho jurídicamente relevante en medio de la indagación.

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