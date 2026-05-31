Elecciones 2026: ya son 15 las personas capturadas en los puestos de votación

A pocas horas del fin de la jornada electoral en el país, las autoridades confirmaron que 15 personas han sido detenidas por cuando se encontraban en los puestos de votación.

Quince personas han sido capturadas por distintos delitos durante el ‘Plan Cazador’ de la Policía Nacional de Colombia en puestos de votación. Los detenidos están señalados por abuso sexual, hurto y otros delitos. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/XsVkYabnJZ — Revista Semana (@RevistaSemana) May 31, 2026

El general Óscar Mauricio Rico Guzmán, director del Plan Democracia, entregó detalles del denominado ‘Plan Cazador’ que se puso en marcha para ubicar a personas con órdenes de captura vigentes y requerimientos judiciales.

“Han sido capturadas por diversos delitos, entre los que se encuentran abuso sexual, homicidio, hurto calificado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas”, explicó el oficial.

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“Todas estas personas fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales”, añadió.

Frente a las detenciones por presunta compra de votos, el general Rico Guzmán detalló que siete personas han sido detenidas hasta el momento.

Siete personas han sido capturadas en Colombia por presuntos delitos electorales. El general Mauricio Rico, gerente del Plan Democracia, entregó detalles sobre los casos. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/gjmSDhpBKj — Revista Semana (@RevistaSemana) May 31, 2026

“Cinco de ellas fueron capturadas en el departamento del Cauca. Esto, gracias a una llamada que inmediatamente puso en conocimiento un hecho criminal”, explicó.

Tras esta alerta, varios agentes de Policía se dirigieron al lugar donde se estaría presentando el hecho.

“Ubican en la vía pública a cinco personas a las que se les incauta un millón 32 mil pesos, teléfonos celulares, recibos de pago y publicidad con alusión a un candidato”, detalló.

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En la ciudad de Valledupar, Cesar, se presentó otra detención. Deberá responder por el delito de voto fraudulento.

“Una persona que fue designada como jurado de votación hace uso de su derecho al voto y posteriormente realiza una segunda votación en una mesa diferente”, aseveró.

Esta persona fue detenida y presentada ante las autoridades competentes.

La más reciente detención se presentó por el delito de constreñimiento al elector.

“Se encuentra recomendando o aconsejando a personas que voten por un determinado candidato”, detalló el general.

Orden público

La jornada electoral ha gozado de tranquilidad en materia de orden público en el territorio nacional.

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Hasta el momento no se ha presentado ninguna alteración o hecho en contra de la población civil.

“No hemos tenido ningún hecho que afecte el desarrollo del certamen electoral ni la seguridad ciudadana”, manifestó el director del Plan Democracia.

En la jornada, solamente se ha registrado un ataque con una granada a un puesto de control de la Policía en el departamento del Cauca.