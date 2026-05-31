Aunque no acostumbra presentarse ante los reflectores, la esposa del candidato presidencial Iván Cepeda, Pilar Rueda Jiménez, tiene una amplia trayectoria trabajando por la defensa de los derechos humanos y la paz en Colombia.

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Es antropóloga y tiene una maestría en Estudios Internacionales para la Paz y Derechos Humanos de la Universidad de Notre Dame, un perfil que le ha permitido acompañar la construcción de paz en Colombia desde una perspectiva antropológica, mientras Cepeda hizo la misma tarea como filósofo y político.

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Rueda ejerció como defensora delegada para las mujeres en la Defensoría del Pueblo y fue ahí donde se acercó a Cepeda, convirtiéndose en su compañera para momentos clave de su vida, como el proceso judicial en el que se enfrentó al expresidente Álvaro Uribe y su lucha contra el cáncer.

Trabajó como consultora de la Organización Internacional para las Migraciones y acompañó la construcción del enfoque de género de las conversaciones de La Habana con la guerrilla de las Farc, las mismas en las que participó Cepeda como facilitador.

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Tras la firma de la paz en 2016 llegó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), desde la que también ha acompañado los asuntos de género del tribunal que se creó para esclarecer los hechos del conflicto armado.

Rueda no acostumbra acompañar a Cepeda en sus eventos públicos, tampoco ha tenido visibilidad ante los medios de comunicación como las parejas de otros aspirantes a la Casa de Nariño que están en esta contienda.

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El candidato, quien no tiene hijos, ha mantenido su vida familiar como un asunto de su esfera privada. Su padre, Manuel Cepeda, fue líder del Partido Comunista, mientras que su mamá, Yira Castro, también fue activista política.