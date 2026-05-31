Quedaron cerradas oficialmente las urnas en Colombia: Registraduría entregó primer balance general

A las 4:00 de la tarde de este domingo concluyó oficialmente la jornada de votación de las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia, un proceso para el que estaban habilitados 41.421.973 ciudadanos tanto en el territorio nacional como en el exterior.

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Para las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026, un total de 41.421.973 ciudadanos están habilitados para votar en Colombia, según la Registraduría. Dentro de ese electorado, la población joven vuelve a perfilarse como uno de los sectores clave para definir los resultados. Foto: EL PAÍS

Tras el cierre de las urnas, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, entregó un balance positivo del desarrollo de la jornada y aseguró que los comicios se llevaron a cabo con normalidad y bajo condiciones que garantizaron la transparencia del proceso electoral.

Según explicó el funcionario, la Registraduría implementó diversas medidas de integridad electoral y puso a disposición de la ciudadanía información relacionada con el desarrollo de las elecciones con el objetivo de fortalecer la confianza en los resultados.

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Elecciones presidenciales 2026, votaciones en Corferias. Urnas urna Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Penagos afirmó que la entidad cumplió con la organización de unas elecciones que contaron con garantías para todos los actores políticos y una logística que permitió el normal desarrollo de la jornada.

El registrador también agradeció la participación de los ciudadanos que acudieron a las urnas y destacó el significado democrático de la elección presidencial. En ese sentido, señaló que la jornada representó una oportunidad para que los colombianos expresaran libremente su voluntad y definieran quién ocupará la Presidencia de la República durante los próximos cuatro años.

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Elecciones Presidenciales 2026, Puesto de votación Coliseo del Pueblo. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Uno de los aspectos resaltados por la Registraduría fue la participación de más de 850.000 jurados de votación, encargados de atender las mesas durante el día y de realizar, al cierre de la jornada, el conteo manual de los sufragios y el diligenciamiento de los formularios E-14, documentos fundamentales para el proceso de preconteo.

La entidad también destacó la presencia de cerca de 400.000 testigos electorales que vigilaron el 98 por ciento de las mesas instaladas en el país en representación de las distintas organizaciones políticas.

El registrador Hernán Penagos aseguró plenas garantías de transparencia tras el cierre de las mesas de votación. Foto: Registraduría Nacional de Colombia

A ellos se sumaron aproximadamente 9.300 jueces y notarios responsables de revisar las actas electorales y adelantar el proceso de escrutinio que permitirá oficializar los resultados.

Asimismo, la Registraduría informó que más de 10.000 observadores electorales, entre nacionales e internacionales, acompañaron la jornada, una cifra que calificó como histórica.

Elecciones Presidenciales 2026, Puesto de votación Coliseo del Pueblo. Foto: Aymer Andrés Álvarez

La entidad también reconoció el trabajo de la Fuerza Pública y de los funcionarios que participaron en la organización y desarrollo de las elecciones.

Mientras avanzan los procesos de preconteo y escrutinio, los ciudadanos podrán consultar los resultados preliminares a través de las aplicaciones oficiales, el chatbot institucional, la página web de la Registraduría y sus canales oficiales en redes sociales.